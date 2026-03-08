إعلان

سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:47 ص 08/03/2026 تعديل في 12:36 م

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 8-3-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 13.82 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع، بزيادة 47 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.84 جنيه للشراء، و13.90 جنيه للبيع، بزيادة 52 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.77 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و13.84 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.8 جنيه للشراء، بزيادة 45 قرشًا، و13.84 جنيه للبيع، بزيادة 44 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 13.87 جنيه للشراء، بزيادة خمسين قرشًا، و13.92 جنيه للبيع، بزيادة 51 قرشًا.

