الدولار يتخطى مستوى 52 جنيها لأول مرة في تاريخه اليوم

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 1.96 و2.01 جنيه، بمنتصف تعاملات الأحد 8-3-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 4 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.05 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، بزيادة 1.96 جنيه للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع، بزيادة 2.01 جنيه للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع، بزيادة 2.01 جنيه للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.12 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع، بزيادة 2.03 جنيه للشراء والبيع.