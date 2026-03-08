إعلان

الدولار يتخطى مستوى 52 جنيها لأول مرة في تاريخه اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:20 ص 08/03/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 1.96 و2.01 جنيه، بمنتصف تعاملات الأحد 8-3-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 4 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.05 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، بزيادة 1.96 جنيه للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع، بزيادة 2.01 جنيه للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع، بزيادة 2.01 جنيه للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.12 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع، بزيادة 2.03 جنيه للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه البنك الأهلي بنك مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
أخبار المحافظات

3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
"ننتظر عودتك".. الأهلي يدعم كريم فؤاد بعد إعلان تفاصيل إصابته (صورة)
رياضة محلية

"ننتظر عودتك".. الأهلي يدعم كريم فؤاد بعد إعلان تفاصيل إصابته (صورة)
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
أخبار مصر

مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
"مؤشرات مبشرة".. تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد أزمة نزيف القولون
دراما و تليفزيون

"مؤشرات مبشرة".. تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد أزمة نزيف القولون
باعت مصوغاتها ليكمل انجازاته.. أبرز تضحيات زوجة الشحات مبروك- صور
أخبار المحافظات

باعت مصوغاتها ليكمل انجازاته.. أبرز تضحيات زوجة الشحات مبروك- صور

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه