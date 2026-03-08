قفزت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 8-3-2026، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.76 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع، بزيادة 44 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.08 جنيه للشراء، بزيادة 45 قرشًا، و14.13 جنيه للبيع، بزيادة 46 قرشًا.

سعر الدينار البحريني: 135.98 جنيه للشراء، بزيادة 4.36 جنيه، و137.6 جنيه للبيع، بزيادة 4.41 جنيه.

سعر الريال القطري: 13.14 جنيه للشراء، بزيادة 42 قرشًا، و14.23 جنيه للبيع، بزيادة 46 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 72.52 جنيه للشراء، بزيادة 2.33 جنيه، و73.3 جنيه للبيع، بزيادة 2.34 جنيه.

سعر الدينار الكويتي: 166.74 جنيه للشراء، بزيادة 5.39 جنيه، و169.52 جنيه للبيع، بزيادة 5.45 جنيه.