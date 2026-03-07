الجلوس لساعات طويلة من العادات الشائعة في نمط الحياة الحديث، خاصة مع الأعمال المكتبية واستخدام الأجهزة الإلكترونية، وهو ما يؤثر سلبًا على صحة الجسم.

ووفق ما ذكره موقع "Healthline"، يمكن اتباع بعض العادات البسيطة للوقاية من أضرار الجلوس لفترات طويلة.

هل الوقوف والحركة تقليل أضرار الجلوس لساعات طويلة

ينصح الخبراء بضرورة أخذ فترات راحة منتظمة من الجلوس، والوقوف أو المشي لبضع دقائق كل ساعة، لأن الحركة تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقليل التأثيرات السلبية الناتجة عن الجلوس الطويل.

هل ممارسة التمدد تقي من أضرار الجلوس لساعات طويلة

يمكن أن تساعد تمارين التمدد البسيطة على تقليل التوتر في العضلات، خاصة في الرقبة والظهر والكتفين، وهي مناطق تتأثر بشكل واضح عند الجلوس لفترات طويلة.

هل تحسين وضعية الجلوس تقلل أضرار الجلوس لساعات طويلة

الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة يعد من العوامل المهمة لحماية العمود الفقري، إذ ينصح بإبقاء الظهر مستقيمًا مع دعم أسفل الظهر، ووضع القدمين بشكل مريح على الأرض.

هل تنظيم بيئة العمل تحد من أضرار الجلوس لساعات طويلة

يساعد تنظيم مكان العمل بشكل مريح على تقليل الضغط على الجسم، مثل ضبط ارتفاع الكرسي والشاشة بما يتناسب مع مستوى النظر، لتجنب إجهاد الرقبة والظهر.

هل ممارسة النشاط البدني تقلل تأثير الجلوس لساعات طويلة

يساهم إدخال النشاط البدني في الروتين اليومي، مثل المشي أو ممارسة التمارين الرياضية، في تقليل الآثار الصحية المرتبطة بالجلوس لفترات طويلة.