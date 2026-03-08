إعلان

الشحات مبروك يتلقى العزاء في زوجته بساحات مسجد الدسوقي بكفر الشيخ - صور

كتب : إسلام عمار

12:32 م 08/03/2026
    الشحات مبروك امام مسجد الدسوقي
    جانب من تلقي الشحات مبروك العزاء
    خلال تلقي الشحات مبروك العزاء
    الشحات مبروك يتلقى العزاء
    لحظة وصول الشحات مبروك للمسجد
    خلال تواجد الشحات مبروك في ساحات المسجد الإبراهيمي

تلقى بطل العالم في كمال الأجسام الشحات مبروك، اليوم الأحد، العزاء في زوجته خلال تواجده في ساحات مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي قبل دخوله المسجد.

كان بطل العالم في كمال الأجسام الشحات مبروك، وصل إلى مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي مرافقًا جثمان زوجته لإقامة صلاة الجنازة عليه بالمسجد.

بطل العالم في كمال الأجسام فضل الجلوس داخل سيارته طالقًا لحيته بينما ارتسمت على وجهه علامات الحزن وتجمع حول السيارة أبنائه وبعض من أفراد أسرته.

كانت أسرة بطل كمال الأجسام الدولي الشحات مبروك، أعلنت وفاة زوجته متأثرة بوعكتها الصحية التي كانت تتلقى علاجها بمستشفى العجوزة بالقاهرة.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء إذ شملت تدوينات رواد موقع التواصل الاجتماعي كلمات الحزن المعبرة عن رحيل زوجة اسطورة كمال الأجسام نظرًا لما يلقيه من شعبية جارفة في مسقط رأسه بمدينة دسوق في كفر الشيخ.

كفر الشيخ الشحات مبروك وفاة زوجة الشحات مبروك مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي

