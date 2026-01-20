نسيان بعض الأمور اليومية أمرا طبيعيا مع التقدم في السن، لكن الخبراء يحذرون من أن بعض هذه العلامات تكون مؤشرا مبكرا على الخرف.

وكشفت دراسة لجمعية الزهايمر عام 2023 أن ثلث الأشخاص الذين يلاحظون علامات مبكرة على أنفسهم أو على أحبائهم يتأخرون في طلب المشورة الطبية لمدة شهر على الأقل، فيما ينتظر ربعهم ستة أشهر أو أكثر قبل مراجعة الطبيب، ويرجع السبب إلى صعوبة التفريق بين التقدم الطبيعي في السن وظهور الأعراض المبكرة للخرف.

تقول كارين شيلبرج، مديرة استشارات الرعاية بجمعية الزهايمر في ميشيغان الكبرى: "هناك أمل أكبر بكثير اليوم مقارنة بما كان عليه الحال قبل 20 عاماً"، مشيرة إلى أن الكشف المبكر يتيح إبطاء تطور المرض والتخطيط للمستقبل.

وليس كل مرضى الخرف يعانون فقط من مشكلات في الذاكرة؛ تظهر العلامات المبكرة على شكل تغيرات سلوكية أو صعوبات لغوية، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

العلامات الخمس المبكرة للخرف

فقدان الذاكرة قصيرة المدى

نسيان الأشياء اليومية المتكرر، صعوبة تذكر المعلومات الحديثة، أو تكرار نفس الأسئلة يُعد مؤشراً على تدهور الإدراك المبكر.

مشكلات جديدة في الكلمات

صعوبة إيجاد الكلمات المناسبة، توقف متكرر أثناء الحديث، أو استخدام أسماء خاطئة للأشياء المألوفة يمكن أن تكون علامة مبكرة على الخرف.

صعوبة التخطيط والقيام بمهام متعددة

إذا أصبح إنجاز مهام اعتيادية مثل التخطيط لحدث أو إدارة الأعمال اليومية أكثر صعوبة، يكون ذلك مؤشرا على ضعف الوظائف التنفيذية للدماغ.

تغيرات في الشخصية

ظهور القلق، العصبية أو الاكتئاب لدى كبار السن، خاصة عند التقدم في الستينيات، يمكن أن يكون علامة مبكرة على مرض الزهايمر.

المشكلات المالية

الإنفاق غير المنتظم، أو الوقوع ضحية للاحتيال المالي، تشير إلى ضعف الإدراك المالي المرتبط بالخرف.

