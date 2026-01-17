كتب - محمود عبده:

يعد البرتقال من أكثر الفواكه شعبية حول العالم، بفضل غناه بفيتامين C والألياف ومضادات الأكسدة التي تعزز المناعة وتدعم صحة الجسم.

وبحسب موقع Healthy Shoots، فإن هناك فئات ينصح لها بتوخي الحذر عند تناول البرتقال، نظرا لاحتمال تسببه في مضاعفات صحية أو تفاقم بعض الأعراض.

من هم الأكثر عرضة لمشاكل مع البرتقال؟

مرضى القرحة وارتجاع المريء

يحتوي البرتقال على أحماض طبيعية قد تزيد من حدة الحموضة وتهيج المعدة، ما يجعله غير مناسب لمرضى القرحة أو الارتجاع الحمضي، خاصة عند تناوله على معدة فارغة.

مرضى حساسية الحمضيات

يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه البرتقال وغيره من الحمضيات، وقد تظهر عليهم أعراض مثل الطفح الجلدي، والحكة، وتورم الوجه أو الحلق، وفي حالات نادرة قد تحدث صدمة تحسسية تستدعي تدخلا طبيا فوريا.

مرضى الكلى

البرتقال غني بالبوتاسيوم، وهو عنصر قد يشكل خطرا على من يعانون من ضعف وظائف الكلى، إذ يمكن أن يؤدي تراكمه في الجسم إلى اضطرابات خطيرة في نبضات القلب.

الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة

قد يتداخل البرتقال مع بعض الأدوية، مثل أدوية ضغط الدم أو بعض مضادات الاكتئاب، ما قد يقلل من فعاليتها أو يسبب آثارا جانبية غير مرغوبة.

هل البرتقال خطر على مرضى السكري؟

يعد البرتقال فاكهة آمنة نسبيا لمرضى السكري عند تناوله باعتدال، نظرا لاحتوائه على الألياف التي تبطئ امتصاص السكر في الدم.

لكن المشكلة تكمن في عصير البرتقال، الذي يفتقر إلى الألياف وقد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر، ما يجعله خيارا غير مفضل لمرضى السكري.

الأضرار المحتملة للإفراط في تناول البرتقال

-تفاقم أعراض الحموضة وارتجاع المريء.

-ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، خاصة مع العصير.

-تداخل مع امتصاص بعض الأدوية أو زيادة آثارها الجانبية.

-زيادة المخاطر الصحية لدى مرضى الكلى.

اقرأ أيضا:

كيف تخسر 3 كيلو جرامات في 7 أيام؟ خطوات بسيطة بنتائج فعالة

علامة تظهر فجأة على الجلد تدل على الإصابة بمرض السكري

أمراض يشير إليها سيلان اللعاب أثناء النوم.. اعرف السر

""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟

قبل رمضان.. أسرار تخزين الدجاج واللحوم بشكل آمن وصحي





