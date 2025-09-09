ما فوائد شرب حليب الشوكولاتة بعد الرياضة؟

كتبت- أسماء مرسي:

دائما ماينصح خبراء التغذية بتناول مشروبات غنية بالإلكتروليتات والصوديوم والبوتاسيوم والكربوهيدرات لتعويض ما يفقده الجسم أثناء ممارسة التمارين، لكن تكشف دراسات حديثة أن المشروبات الرياضية الجاهزة ليست الخيار الأفضل.

بل إن كوبا بسيطا من حليب الشوكولاتة أكثر فاعلية في دعم الجسم بعد الجهد البدني.

وفقا لموقع "Surrey Live"، يتمتع هذا المشروب بتركيبة مثالية تساعد على تعافي العضلات بعد التمرين، حيث يحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات، الضرورية لإصلاح وبناء الأنسجة العضلية، والإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم، التي تُفقد عن طريق العرق، بالإضافة إلى، الكالسيوم وفيتامين D، اللذين يدعمان صحة العظام والعضلات.

على عكس العديد من مشروبات الرياضة الجاهزة، يحتوي الحليب سواء خالي أو كامل الدسم على نسبة عالية من الترطيب.

يحتل الحليب خالي الدسم والحليب كامل الدسم المركزين الثاني والثالث كأفضل مشروبات لإعادة الترطيب، حيث يأتي محلول إعادة الترطيب الفموي في المركز الأول

كما يتفوق عصير البرتقال، والكولا، والشاي على الماء العادي في مقياس إعادة الترطيب.

لذا يوصى الخبراء بتناول حوالي 25 جراما من البروتين بعد التمرين، وهذا يُعادل حوالي 750 مل من حليب الشوكولاتة.

