احتفل الاعلامي عمرو أديب، والإعلامية لميس الحديدي بخطوبة نجلهما نور في حفل عائلي أقيم مساء اليوم الجمعة، بحضور عدد من الفنانين.

وشهد حفل الخطوبة حضور عدد من نجوم الوسط الفني منهم الفنانة إلهام شاهين والفنانة ليلى علوي، والإعلامية بوسي شلبي والإعلامية هالة سرحان والمطرب هشام عباس الذي أحيا حفل الخطوبة.

بوسي شلبي تحتفل بخطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي

احتفلت الإعلامية بوسي شلبي بخطوبة نجل الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي، ونشر صورا ومقاطع فيديوهات من كواليس الحفل عبر خاصية الاستوري على انستتجرام، ظهرت خلالها وهي تشارك في الأجواء الاحتفالية، إذ ظهرت وهي تزغرط وكان برفقتها الفنانة إلهام شاهين.

أميرة أديب تقدم شبكة ابن عمها نور عمرو أديب

حضرت الفنانة الشابة أميرة أديب حفل خطوبة نور عمرو أديب، وظهرت وهى تحمل شبكة العريس، كما ظهرت معها الإعلامية لميس الحديدي وسط سعادة غامرة من الحضور.

لميس الحديدي ترقص في حفل خطوبة ابنها نور

احتفلت الإعلامية لميس الحديدي بخطوبة ابنها نور، وقامت بالرقص على المسرح، معربة عن سعادتها بخطوبته وسط حضور والده الإعلامي عمرو أديب، وعدد من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

