بحضور النجوم.. 20 صورة من حفل خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي

كتب : مروان الطيب

10:35 م 03/04/2026 تعديل في 11:27 م
    المخرج عادل اديب والفنانة منال سلامة وبوسي شلبي_1
    بوسي شلبي وإلهام شاهين (2)_4
    عمرو أديب ولميس الحديدي بحفل خطوبة ابنه_5
    كواليس خطوبة نور عمرو أديب بحضور نجوم الفن_7
    بوسي شلبي وإلهام شاهين (1)_3
    كواليس حفل خطوبة نور عمرو أديب (2)_9
    كواليس حفل خطوبة نور عمرو أديب (1)_8
    لميس الحديدي وهشام عباس_11
    كواليس حفل خطوبة نور عمرو أديب (3)_10
    لميس الحديدي مع ابنها في خطوبته_12
    لميس الحديدي وعمرو أديب يحتفلان بخطوبة ابنهما نور (1)_14
    لميس الحديدي وعمرو أديب يحتفلان بخطوبة ابنهما نور (2)_15
    الهام شاهين وعمرو اديب وهالة سرحان_2
    لميس الحديدي وعمرو أديب يحتفلان بخطوبة ابنهما نور (3)_16
    لميس الحديدي وعمرو أديب يحتفلان بخطوبة ابنهما نور (4)_17
    ليلى علوي في حفل خطوبة نجل عمرو أديب_18
    هشام عباس يغني بحفل خطوبة نجل عمرو اديب_20
    لميس الحديدي مع صديقاتها_13
    ليلى علوي في خطوبة نجل عمرو أديب_19

احتفل الاعلامي عمرو أديب، والإعلامية لميس الحديدي بخطوبة نجلهما نور في حفل عائلي أقيم مساء اليوم الجمعة، بحضور عدد من الفنانين.
وشهد حفل الخطوبة حضور عدد من نجوم الوسط الفني منهم الفنانة إلهام شاهين والفنانة ليلى علوي، والإعلامية بوسي شلبي والإعلامية هالة سرحان والمطرب هشام عباس الذي أحيا حفل الخطوبة.

بوسي شلبي تحتفل بخطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي

احتفلت الإعلامية بوسي شلبي بخطوبة نجل الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي، ونشر صورا ومقاطع فيديوهات من كواليس الحفل عبر خاصية الاستوري على انستتجرام، ظهرت خلالها وهي تشارك في الأجواء الاحتفالية، إذ ظهرت وهي تزغرط وكان برفقتها الفنانة إلهام شاهين.

أميرة أديب تقدم شبكة ابن عمها نور عمرو أديب

حضرت الفنانة الشابة أميرة أديب حفل خطوبة نور عمرو أديب، وظهرت وهى تحمل شبكة العريس، كما ظهرت معها الإعلامية لميس الحديدي وسط سعادة غامرة من الحضور.

لميس الحديدي ترقص في حفل خطوبة ابنها نور

احتفلت الإعلامية لميس الحديدي بخطوبة ابنها نور، وقامت بالرقص على المسرح، معربة عن سعادتها بخطوبته وسط حضور والده الإعلامي عمرو أديب، وعدد من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

اقرأ أيضا:

بالصور| نجوم الفن يشاركون في الحفل السنوي للتوعية بـ التوحد تحت شعار "في ضهرك"

تركي آل الشيخ يعلن عن نزالات على ألقاب عالمية ضمن عرض Glory in Giza

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
"حدث بياناتك".. نصاب المنيا في قبضة الأمن بعد 8 وقائع نصب
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
طارق العوضي: إخلاء سبيل سيد مشاغب وشريف الروبي
150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق