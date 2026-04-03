أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول تصريحاته العلنية بعد إسقاط إيران مقاتلة أمريكية من طراز إف 15 وطائرة هجومية أمريكية ثانية من طراز A-10 Warthog.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال اليوم الجمعة،:"هل من أحد يريد الاحتفاظ بالنفط؟".

وفي الوقت نفسه، أكد ترامب لشبكة إن بي سي الأمريكية، أن سقوط المقاتلة الأمريكية لن يؤثر على المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

وأعرب الرئيس الأمريكية عن استيائه من بعض التغطيات الإعلامية بشأن البحث عن الطيارين الأمريكيين، مشيرًا إلى أنها عملية عسكرية شديدة الحساسية.

وأوضح ترامب لصحيفة "الاندبندنت"، أنه ليس مستعدا بعد للإعلان عما ستفعله أمريكا في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى.

وأكد ترامب في تصريحات لقناة "إن بي سي" الأمريكية، أن الولايات المتحدة في حالة حرب، قائلا: "نحن الآن في حالة حرب وما حدث اليوم هو جزء من هذه الحرب".