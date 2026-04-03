إعلان

"بعد استهداف الطائرات الأمريكية".. ترامب: عملية عسكرية شديدة الحساسية

كتب : عبدالله محمود

10:52 م 03/04/2026 تعديل في 11:55 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول تصريحاته العلنية بعد إسقاط إيران مقاتلة أمريكية من طراز إف 15 وطائرة هجومية أمريكية ثانية من طراز A-10 Warthog.
وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال اليوم الجمعة،:"هل من أحد يريد الاحتفاظ بالنفط؟".

وفي الوقت نفسه، أكد ترامب لشبكة إن بي سي الأمريكية، أن سقوط المقاتلة الأمريكية لن يؤثر على المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
وأعرب الرئيس الأمريكية عن استيائه من بعض التغطيات الإعلامية بشأن البحث عن الطيارين الأمريكيين، مشيرًا إلى أنها عملية عسكرية شديدة الحساسية.

وأوضح ترامب لصحيفة "الاندبندنت"، أنه ليس مستعدا بعد للإعلان عما ستفعله أمريكا في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى.

وأكد ترامب في تصريحات لقناة "إن بي سي" الأمريكية، أن الولايات المتحدة في حالة حرب، قائلا: "نحن الآن في حالة حرب وما حدث اليوم هو جزء من هذه الحرب".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب إسقاط طائرة أمريكية إيران وأمريكا حرب إيران الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

