كتبت- أسماء مرسي:

يعتمد الدماغ على الدم المؤكسج القادم من القلب لأداء وظائفه الحيوية، وعند حدوث الجلطة الدماغية، يتوقف أو ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، ما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ وتغير كبير في مجرى الحياة.

ومن العوامل الغذائية التي تزيد خطر الإصابة بالجلطة الدماغية تناول الأطعمة الغنية بالسكر بإفراط، إذ يمكن أن تؤثر سلبا على صحة الأوعية الدموية وتزيد احتمالية حدوث الجلطات، وفقا لموقع "eatingwell".

كيف ترفع السكريات خطر الإصابة بالجلطة الدماغية؟

هل يمكن للسكريات أن تسبب الالتهاب؟

الإفراط في تناول السكريات المضافة يزيد من الالتهابات المزمنة، والتي تعد سببا رئيسيا لمجموعة من الأمراض المزمنة، مثل الجلطة الدماغية.



هل السكريات ترفع مستوى السكر في الدم؟



يمكن للسكريات الموجودة في الحلويات والزبادي المنكه والحبوب أن تتراكم بسرعة، مسببة تقلبات في مستويات السكر بالدم. هذه التقلبات تؤذي الأوعية الدموية وتزيد احتمال تشكل جلطات الدماغ.

هل تحمل الحلويات دهونا غير صحية؟



العديد من الأطعمة السكرية تحتوي على دهون مشبعة ترفع الكوليسترول الضار، وتسبب تراكم الترسبات الدهنية، إضافة إلى تفتقر إلى الألياف التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

ما العناصر الغذائية التي تقلل خطر السكتة الدماغية؟

هل الألياف تحمي قلبك ودماغك؟



تساعد الألياف على ربط الكوليسترول الضار والتخلص منه، ما يقلل من تراكم الترسبات في الشرايين ويخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير تحتوي على ألياف قابلة للذوبان فعّالة في طرد الكوليسترول الضار.

لماذا يجب تقليل الصوديوم؟



الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم يرفع ضغط الدم، وهو أحد عوامل الخطر الأساسية للسكتة الدماغية، لذا قراءة الملصقات الغذائية أمر ضروري لتجنب الصوديوم الخفي.

ما دور أحماض أوميجا-3 الدهنية؟



تؤدي أحماض أوميجا-3 الدهنية دورا مهما في صحة الجسم؛ هي تساعد على تهدئة الالتهابات، وخفض مستوى الدهون الثلاثية في الدم، والحفاظ على ضغط دم صحي. كما تدعم صحة القلب والدماغ، وتعزز وظيفة الأوعية الدموية.

يمكن الحصول على أفضل مصادر أوميجا-3 من الأسماك الدهنية مثل السلمون، الماكريل، الرنجة، الأنشوجة، والسردين، إضافة إلى بعض المصادر النباتية مثل بذور الكتان، وبذور الشيا، والمكسرات.

هل البوتاسيوم يقي من السكتة الدماغية؟



البوتاسيوم يساعد على موازنة تأثير الصوديوم في رفع ضغط الدم، ما يجعله عنصرا أساسيا للوقاية من السكتة الدماغية.

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم تشمل الأفوكادو، الفاصوليا، الخضراوات الورقية الداكنة، والأسماك الدهنية مثل السلمون.

