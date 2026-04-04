



دوت صفارات الإنذار في بئر السبع وديمونة وبلدات بالنقب جنوبي إسرائيل إثر رصد إطلاق صواريخ مكثفة باتجاه وسط وجنوب البلاد، ما أسفر عن اندلاع حريق في مبنى بالمنطقة الصناعية بالنقب وسقوط شظايا صاروخ انشطاري في "بيتح تكفا" و"بني براك"، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل دون وقوع إصابات بشرية نتيجة السقوط المباشر في النقب، مع استمرار دوي الصافرات بمناطق واسعة بقلب إسرائيل لضمان تحذير السكان من الشظايا المتساقطة بشكل قاطع وصارم.





أكدت المصادر الميدانية أن رشقًا من صواريخ بئر السبع استهدف المدينة الاستراتيجية ومنطقة ديمونة، مما تسبب في حالة استنفار واسعة بالملاجئ. ومن جانب آخر، اندلعت النيران في مبنى بالمنطقة الصناعية جنوبي إسرائيل إثر إصابة مباشرة، علاوة على ذلك، سقط صاروخ في منطقة مفتوحة بالنقب دون تسجيل إصابات، فوريًا، حيث تواصل فرق الإطفاء السيطرة على الحرائق المندلعة تحت القصف المستمر.



امتد الهجوم الصاروخي ليشمل مناطق ووسط إسرائيل، حيث رصدت الدفاعات الجوية إطلاق صواريخ انشطارية سقطت شظاياها في "بيتح تكفا" و"بني براك". وفي السياق ذاته، تسببت الشظايا المتساقطة في أضرار مادية بالممتلكات، ومن جانب آخر، هرعت سيارات الإسعاف لمسح المواقع المستهدفة، بشكل قاطع وصارم، لضمان عدم وجود ضحايا تحت أنقاض المباني المتضررة من الشظايا الانشطارية التي سقطت فجأة بقلب الأحياء السكنية.