خسائر الطيران الأمريكي منذ بداية حرب إيران 2026



دخلت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة "كسر العظم" الجوي، حيث تحولت سماء المنطقة إلى ساحة استنزاف غير مسبوقة للترسانة الجوية الأمريكية الأحدث عالميًا، ومع مرور أكثر من شهر على انطلاق العمليات في 28 فبراير 2026، بدأت ملامح "حرب المسيرات والمقاتلات المأهولة" تتشكل فوق تضاريس معقدة، واجهت فيها واشنطن تحديات تقنية ولوجستية أدت إلى فقدان منصات استراتيجية كانت تُعتبر عماد التفوق الجوي.

ملحمة السماء: الحرس الثوري يعلن إسقاط 5 طائرات أمريكية في يوم واحد

في هذا السياق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في تصعيد لافت يعكس حدة المواجهة العسكرية الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، تحقيق ما وصفه بـ"ملحمة تاريخية" في سماء إيران، مؤكدًا أنه تمكن من إسقاط 5 طائرات ومروحيات أمريكية خلال يوم واحد، في وقت تكشف فيه البيانات الرسمية من الجانبين عن حجم الخسائر التي لحقت بالولايات المتحدة منذ هجومها المشترك مع إسرائيل على طهران أواخر فبراير 2026.

وتتضح صورة الخسائر الأمريكية في الطائرات والمقاتلات والمروحيات والمسيرات منذ بداية الحرب في 28 فبراير 2026، بحسب البيانات الرسمية المتاحة حتى 3 أبريل 2026، الصادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" والقيادة المركزية الأمريكية، إلى جانب البيانات الإيرانية الرسمية ووسائل الإعلام الحكومية.

سلاح المسيرات: خسارة 16 طائرة من طراز "إم كيو-9" واستهداف "هرمس" فوق بوشهر

اعترف الجانب الأمريكي، وفقًا لمسؤولين دفاعيين، نقلت عنهم تقارير إعلامية، بخسارة 16 مسيرة من طراز إم كيو-9 حتى أوائل أبريل 2026، قبل أن يتم اليوم الإعلان من قبل إيران عن إسقاط مسيرتين هجوميتين من نفس الطراز في سماء أصفهان، إضافة إلى إسقاط مسيرة من طراز "هرمس" في سماء بوشهر.

وأسقطت معظم هذه المسيرات بنيران إيرانية أو تحطمت أثناء العمليات، فيما دمر بعضها على الأرض في قواعد عسكرية مثل الأردن أو السعودية.

الطائرات المقاتلة: إسقاط أول "إف-15" مأهولة وتحطم طائرة هجوم أرضي قرب هرمز

أقر الجانب الأمريكي بسقوط 3 طائرات إف-15 بنيران صديقة في بداية مارس 2026، وفي 3 أبريل، أكد المسؤولون الأمريكيون، إسقاط طائرة إف-15 فوق إيران بنيران إيرانية، في أول حالة إسقاط مباشر لمقاتلة مأهولة، حيث تم إنقاذ أحد أفراد الطاقم، فيما لا يزال البحث جاريا عن الآخر، وفي الوقت نفسه أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، تحطم طائرة هجوم أرضي من طراز A-10 قرب مضيق هرمز.

المروحيات الأمريكية

لم يعلن الجانب الأمريكي، عن خسائر كاملة لمروحيات، لكنه أشار إلى إصابة مروحيتين من طراز UH-60 Black Hawk أثناء تنفيذ عملية بحث وإنقاذ للطيارين الذين سقطت طائرتهم، حيث تمكنتا من العودة بسلام رغم وقوع إصابات محتملة بين الطواقم.

تصادم ناقلات الوقود وتضرر طائرات الإنذار المبكر "إي-3"

أفاد الجانب الأمريكي بتحطم طائرة KC-135 Stratotanker واحدة أو أكثر نتيجة حادث تصادم جوي أو خلل عملياتي فوق غرب العراق.

كما تعرضت عدة طائرات من نفس الطراز لأضرار جزئية في هجمات صاروخية استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تضرر طائرة رادار من طراز E-3 Sentry.