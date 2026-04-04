تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم، جلسة محاكمة 63 متهمًا في القضية رقم 14488 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الهيكل الإداري للإخوان"، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الخامس عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2021 وحتى 4 ديسمبر 2024، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أدوار المتهمين داخل القضية

وأشار أمر الإحالة إلى أن باقي المتهمين، من السادس عشر وحتى الأخير، انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها ومخططاتها.