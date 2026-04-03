مع تكرار العواصف الترابية وارتفاع نسب الغبار في الجو، تتزايد شكاوى المواطنين من تهيج الصدر واحمرار العينين، خاصة في ظل التقلبات الجوية الحادة التي تضرب البلاد.

وغالبا ما تتحول هذه الأعراض البسيطة لدى البعض إلى أزمات صحية مفاجئة، إذا لم يتم التعامل معها بوعي ووقاية مبكرة.

ما التأثير المباشر للأتربة على الجهاز التنفسي والعينين؟

وقال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن التعرض المباشر للأتربة يؤثر سلبا على الجهاز التنفسي والعينين، مؤكدا أن الجسيمات الدقيقة المحملة بالملوثات والميكروبات تتسلل بسهولة إلى الشعب الهوائية.

وأوضح بدران في تصريحات لمصراوي أن هذه الجسيمات قد تؤدي إلى تهيج حاد وزيادة فرص الإصابة بالحساسية ونوبات ضيق التنفس.

وكشف بدران أن العين تعد من أكثر الأعضاء تأثرا بالعواصف الترابية، حيث تتعرض للالتهاب نتيجة احتكاك الأتربة بسطحها الخارجي، ما يسبب احمرارا وحكة مستمرة.

وأضاف أن تجاهل تنظيف العين أو حمايتها قد يؤدي إلى مضاعفات، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية مزمنة أو يستخدمون العدسات اللاصقة.

ما السلوكيات التي تزيد من خطورة التعرض للأتربة؟

ونبه إلى أن بعض السلوكيات اليومية تزيد من خطورة التعرض للأتربة، أبرزها الخروج دون ارتداء كمامة أو نظارة واقية، إضافة إلى فرك العينين بشكل متكرر، ما يؤدي إلى تفاقم الالتهاب.



كما أشار إلى أن التعرض المباشر للهواء المحمل بالغبار دون وقاية يضاعف من تأثيره على الصدر والجهاز التنفسي.

ولفت إلى أن الجسم يرسل إشارات تحذيرية مبكرة عند التأثر بالعواصف الترابية، مثل الكحة الجافة، وضيق التنفس، وزيادة إفراز الدموع، والشعور بحرقان في العين.

وأكد أن تجاهل هذه الأعراض قد يؤدي إلى تطور الحالة، خاصة لدى مرضى الحساسية والربو، ما يستدعي التدخل الطبي في بعض الحالات.

واختتم عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة تصريحاته بالتأكيد على أهمية اتباع روشتة وقائية بسيطة، تشمل ارتداء الكمامات والنظارات الواقية، وغسل الوجه والعينين بالماء النظيف فور العودة إلى المنزل.

كما شدد على ضرورة شرب كميات كافية من المياه، وتناول أطعمة غنية بفيتامين C لدعم المناعة.

اقرأ أيضًا:

الصحة تقدم نصائح مهمة للوقاية أثناء التقلبات الجوية والعواصف الترابية

كيف تحمي نفسك من الغبار والرياح؟ نصائح طبية لمواجهة العواصف الترابية

بعد تحذير الأرصاد.. نصائح لمرضى الرمد في العاصفة الترابية





