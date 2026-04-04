ارتفعت معدلات البحث والتساؤل مع اقتراب شهر ذي الحجة، حول العد التنازلي لموعد عيد الأضحى 2026، وكذلك موعد وقفة عرفات وبداية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1447، لما تمثله هذه الأيام من مكانة عظيمة لدى المسلمين حول العالم.

تفاصيل موعد عيد الأضحى في مصر 2026

أشارت الحسابات الفلكية إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الإثنين 18 مايو 2026، على أن يكون يوم الأحد 17 مايو هو المتمم لشهر ذو القعدة.

وفيما يخص إجازة عيد الأضحى المبارك، فمن المقرر أن تبدأ وفق جدول العطلات الرسمية من يوم الأربعاء 27 مايو حتى الجمعة 29 مايو 2026، على أن توافق وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو.

ما هو التقويم المتبع في مصر لحساب الأعياد؟

ويُعتبر التقويم الهجري، أو القمري، المعتمد على دورة القمر حول الأرض، المرجع الأساسي لتحديد الشهور الهجرية، والتي تشمل: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.



ويُستخدم التقويم الهجري في عدد من الدول العربية، أبرزها المملكة العربية السعودية، إذ تم اعتماده كتقويم رسمي، ويعود تاريخ بدايته إلى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، في عام 622 ميلادي، وهو الحدث الذي سُمّي على أساسه بالتقويم الهجري.

