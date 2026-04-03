يجب على الأشخاص مراقبة العلامات التحذيرية التي تظهر على الأظافر، لأنها قد تشير إلى قصور القلب في مراحله المبكرة أو أمراض وتليف الكبد.

ماذا تعني النتوءات والبروزات التي تظهر على الأظافر؟

تشير التغيرات في شكل الأظافر وظهور نتوءات أو بروزات أو تغير في لونها إلى وجود مشكلات صحية خطيرة تصيب الكبد والرئتين والقلب.

في معظم الحالات، تشمل المشكلات الشائعة هشاشة الأظافر وانفصالها، وقد يتغير لونها أو شكلها.

هل تكشف الأظافر الشاحبة عن فشل القلب أو أمراض الكبد؟

ومع ذلك، تشير بعض العلامات التحذيرية إلى الإصابة بفشل القلب المبكر أو أمراض الكبد، مما يستدعي زيارة الطبيب، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

لذا، إذا بدت معظم أظافرك شاحبة وباهتة اللون مع وجود شريط بني محمر رفيع بالقرب من طرفها، فقد يكون ذلك علامة على ما يعرف بـ"أظافر تيري".

ما هي أظافر تيري؟

هي نوع من تغير لون الأظافر وفي كثير من الحالات تشير إلى حالة مرضية مزمنة، مثل فشل الكبد أو داء السكري.

ولا يظهر لدى المصابين بها الشكل الهلالي المعتاد (الهلالة) قرب الجلد المحيط بالأظافر، بل يبدو الظفر بأكمله شاحبا.

ما الحالات الصحية التي تشير إليها أظافر تيري؟

أيضا تشير أظافر تيري إلى حالات صحية أخرى مثل تليف الكبد وفشل القلب الاحتقاني والفشل الكلوي والتهاب الكبد الفيروسي.

وفي بعض الحالات، تكون مجرد علامة على التقدم في السن، حيث قد يقل عدد الأوعية الدموية بالقرب من قاعدة الظفر.

تتحسن حالة أظافر تيري بمجرد علاج السبب الكامن وراء الأعراض، ويؤدي الضغط على فراش الظفر إلى اختفاء تغير اللون مؤقتا، ويعد هذا ليس علاجا نهائيا لأظافر تيري.

ما الأعراض المبكرة لفشل القلب التي يجب الانتباه لها؟

تشمل الأعراض المبكرة الأخرى لفشل القلب التعب، وضيق التنفس، وتورم الساقين، بينما لا تظهر علامات كثيرة في المراحل المبكرة من تليف الكبد أو لا تظهر أي أعراض على الإطلاق.

ما العلامات الخفية التي تشير إلى أمراض خطيرة؟

لكن عندما تظهر الأعراض، غالبا ما تكون خفيفة وغير واضحة، ومن العلامات المبكرة التي يجب الانتباه إليها: الشعور بالتعب الشديد طوال الوقت، وفقدان الوزن دون بذل جهد، وفقدان الشهية، والغثيان، والشعور بألم أو انزعاج طفيف في البطن أو منطقة الكبد.

هل تتغير الأظافر بشكل طبيعي مع مرور الوقت؟

من الطبيعي أن تصبح أكثر سمكا أو تنكسر بسهولة أكبر مع التقدم في العمر وتصبح أكثر صلابة أو ليونة أو هشاشة أثناء الحمل، كما يتغير لونها وتصبح غير ثابتة وفي النهاية تسقط بعد الإصابة.

ما أسباب معظم مشكلات الأظافر؟

الإصابة أو قضم الأظافر

تلطيخ الأظافر، على سبيل المثال، عن طريق التدخين أو وضع الكثير من طلاء الأظافر

عدم تقليم أظافرك بانتظام أو قصها بزاوية

وضع يديك في الماء أو مواد التنظيف بشكل متكرر

عدوى فطرية في الأظافر

ومع ذلك، تشير مشكلات الأظافر أحيانا إلى حالة أكثر خطورة أو مزمنة، مثل:

الصدفية

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد

قصور أو فرط نشاط الغدة الدرقية

مرض السكري

أمراض القلب أو الرئة أو الكبد

تناول بعض الأدوية

