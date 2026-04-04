إعلان

كم تبلغ تكلفة الطائرات الأمريكية التي تحطمت في إيران؟

كتب : محمد أبو بكر

12:48 ص 04/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تكشف تقارير حديثة، أن الطائرات المقاتلة الأمريكية التي سقطت مؤخرًا خلال العمليات العسكرية في إيران تحمل تكاليف مرتفعة جدًا، مما يمثل ضربة كبيرة للمخزون العسكري الأمريكي، بحسب وول ستريت جورنال.

تشير التفاصيل إلى أن طائرات F-15 تكلف نحو 31.1 مليون دولار لكل طائرة وفق أسعار عام 1998، فيما تصل تكلفة الطرازات الحديثة والمزودة بأحدث المعدات إلى ما يقرب من 100 مليون دولار لكل وحدة، بحسب وول ستريت جورنال.

أما طائرة A-10 ، فتبلغ تكلفتها المعدلة وفق التضخم حوالي 18.8 مليون دولار لكل طائرة، مع تكلفة تشغيل تتراوح بين 6000 و 17716 دولار لكل ساعة طيران، بحسب وول ستريت جورنال.

كما أظهرت التقديرات أن طائرات A-18 تقدر قيمتها بحوالي 67.4 مليون دولار لكل طائرة، وفقًا لتقييمات قيادة أنظمة الطيران البحرية، مع إمكانية تفاوت التكاليف بحسب الطراز والمعدات، بحسب وول ستريت جورنال.

وتشكل هذه الخسائر ضربة ملموسة للمخزون العسكري الأمريكي، وتسلط الضوء على الأبعاد المالية الكبيرة للصراع المستمر في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

إعلان

إعلان

