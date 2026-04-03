"سيكون هناك قداس غداً أم لا؟"؛ كان ذلك سؤالاً من سيدة قبطية تسكن دبي على صفحة كنيستها، ليلة اليوم الجمعة، ولم يكن هذا السؤال وارداً أبداً في يوم مثل "جمعة ختام الصوم"، نهاية أربعين يوماً من الصوم الكبير، استعداداً لأسبوع الآلام. لكن في أيام الحرب التي تشهدها المنطقة ربما بات التساؤل منطقياً، وجاءتها الإجابة بالبيان الصادر عن كنيسة مارمينا للأقباط الأرثوذكس في دبي: "تم إلغاء قداس 3 أبريل 2026، وإيقاف كافة الخدمات والأنشطة الكنسية مؤقتاً حتى إشعار آخر".

ثم أوضحت الكنيسة دوافع قرارها بأنه "حرصاً منها على سلامة الجميع".

ولم تكن كنيسة "جبل علي" الوحيدة التي اتخذت هذا القرار، إنما انضمت أكثر من كنيسة أخرى لها. فهذه الكنيسة واقعة في منطقة "جبل علي"، وهي منطقة ساحلية وصناعية، تبعد نحو 35 كم جنوب غرب المدينة، وتشتهر بكونها مركزاً لوجستياً يضم "ميناء جبل علي"؛ لذا تركزت عليها الضربات الإيرانية منذ الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.

تصاعد الدخان من ميناء جبل علي بعد هجوم إيراني، 1 مارس 2026 - رويترز

وأدرجت إيران هذه المنطقة في تهديداتها عندما دعت السكان إلى إخلاء المناطق التي تزعم "أن القوات الأمريكية تتخذ منها ملاجئ"، محددة ميناء جبل علي في دبي، الأكثر ازدحاماً في الشرق الأوسط، إضافة إلى ميناء خليفة في أبوظبي وميناء الفجيرة.

وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، أطلقت إيران مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على دول الخليج خلال الحرب، وأخذت الإمارات الجزء الأكبر، لكنها قالت إنها تستهدف أصولاً أمريكية، رغم تضرر واستهداف منشآت مدنية ومواقع طاقة.

ونتيجة ذلك، اتخذت ما لا يقل عن ست كنائس أرثوذكسية وكاثوليكية بين 11 كنيسة في دبي قرارها بإغلاق أبوابها أمام المصلين خلال أسبوع الآلام، ونقل الصلوات لتكون عبر الإنترنت، في مشهد استثنائي لم تقدم على اتخاذه منذ فترة الإغلاق وقت جائحة كورونا؛ إذ يمثل هذا الأسبوع ذروة التجمعات الروحية والاجتماعية المسيحية على مدار العام. ويحيي المسيحيون طقوس آلام وموت وقيامة السيد المسيح بدءاً من أحد الشعانين (أحد السعف) وحتى أحد القيامة.

وهذه الأيام بالنسبة لـ "سامح"، المقيم في دبي، "لها خصوصيتها، فأسبوع الآلام هو أكثر الأوقات التي ينتظرها في العام، فهو وقت الصلاة"، كما يقول لـ "مصراوي". ولعل أهم شيء خلاله، غير صيامه، هو حضوره اليومي للكنيسة. لذا أحس بالإحباط تجاه القرار الأخير رغم "إدراكه أنه صائب في الظروف الحالية"، كما يحكي.

ومع عودة الصلوات عبر الإنترنت، تذكرت "ميريت" أيام جائحة كورونا، فتقول: "الصلاة في أي مكان صحيحة، لكن حضور القداس خلف الشاشات أمرٌ غريبٌ، فجزء أساسي من إحساسنا ومعايشتنا لروحانيات هذه الأيام المقدسة يرتبط بالحضور الفعلي داخل الكنيسة، بالتجمعات والزحام، بمشاركتنا لطقوس مسحة المرضى، ورشم الحاضرين بالزيت المقدس، وصلاة اللقان يوم خميس العهد".

وفي الإمارات التي يسكنها أكثر من مليون مسيحي، يبدو أن مسألة إغلاق الكنائس تقتصر -حتى الآن- على دبي فقط، فلا توجد أي تغييرات معلنة على مواعيد الصلوات في كنائس الشارقة ورأس الخيمة، وفقاً لما رصدناه.

ووجه باولو مارتينيلي (النائب الرسولي لجنوب شبه الجزيرة العربية)، التي تشمل الكنائس الكاثوليكية في دولة الإمارات وسلطنة عمان واليمن، رسالة اليوم إلى مؤمني كنيسة القديسة مريم بدبي وكنيسة القديس فرنسيس بجبل علي، يقول فيها: "للأسف، استلزمت الظروف الراهنة نقل الصلوات لتكون عبر الإنترنت وإغلاق الكنائس في دبي وجبل علي. لقد جرى إعداد كل شيء بدقة من قبل الكهنة ومعاونيهم".

وعبر عن انزعاجه من هذا الأمر قائلاً: "إنه لأمر مؤلم بالتأكيد عدم التمكن من المشاركة الشخصية في احتفالات أسبوع الآلام، ولكننا نشكر الرب لأن الصلوات يمكن بثها مباشرة، مما يتيح للجميع المشاركة روحياً. إننا نصلي بلا انقطاع من أجل وضع حد للحرب ومن أجل السلام، ونأمل العودة للاحتفال معاً في كنائسنا قريباً".

