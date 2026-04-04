إسرائيل: البحث عن مفقودين بعد سقوط صاروخ إيراني على برج سكني.. صور

رئيس بلدية حيفا: ما جرى كان حدثا صعبا علينا بعد سقوط الصاروخ الإيراني

أعلن التلفزيون الإيراني مساء اليوم الخميس، إسقاط 5 مقاتلات ومروحيات أمريكية في يوم واحد.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان، إن "حماة سماء إيران سطروا ملحمة تاريخية في معركة خالدة"، مشيراً إلى إسقاط مقاتلة واحدة وخمس طائرات.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني، "أن هذا اليوم يعد "يوماً أسود للقوات الجوية الأمريكية وإسرائيل في سماء إيران".

وأوضح الحرس الثوري أن مقاتلي القوة الجوفضائية نجحوا في إسقاط وتدمير صاروخ كروز في سماء مدينتي خمين وزنجان.

كما أعلن إسقاط طائرتين مسيرتين هجوميتين من طراز MQ-9 في سماء أصفهان، إضافة إلى إسقاط مسيرة من طراز "هرمس" في سماء بوشهر.

وأكد الحرس الثوري، أن الدفاع الجوي تمكن من تدمير مقاتلة متقدمة "للعدو المعتدي" في وسط إيران بشكل كامل.