إعلان

إيران تعلن إسقاط 5 طائرات ومروحيات أمريكية في يوم واحد

كتب : عبدالله محمود

12:10 ص 04/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الهليكوبتر
  • عرض 4 صورة
    حطام الطائرة F15
  • عرض 4 صورة
    حطام الطائرة F15

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن التلفزيون الإيراني مساء اليوم الخميس، إسقاط 5 مقاتلات ومروحيات أمريكية في يوم واحد.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان، إن "حماة سماء إيران سطروا ملحمة تاريخية في معركة خالدة"، مشيراً إلى إسقاط مقاتلة واحدة وخمس طائرات.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني، "أن هذا اليوم يعد "يوماً أسود للقوات الجوية الأمريكية وإسرائيل في سماء إيران".

وأوضح الحرس الثوري أن مقاتلي القوة الجوفضائية نجحوا في إسقاط وتدمير صاروخ كروز في سماء مدينتي خمين وزنجان.

كما أعلن إسقاط طائرتين مسيرتين هجوميتين من طراز MQ-9 في سماء أصفهان، إضافة إلى إسقاط مسيرة من طراز "هرمس" في سماء بوشهر.

وأكد الحرس الثوري، أن الدفاع الجوي تمكن من تدمير مقاتلة متقدمة "للعدو المعتدي" في وسط إيران بشكل كامل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرس الثوري الإيراني الشرق الأوسط حرب إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق