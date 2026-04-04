أعربت مشيخة عموم الرفاعية شيخًا ونوابًا وأحبابًا ومريدين، عن بالغ استيائها وإدانتها الشديدة لما يحدث بمسجد الإمام الرفاعي بمنطقة القلعة من تقصير وإهمال جسيم، بلغ حدّ الفساد، بدءًا من السعي لتحويل المسجد إلى مزار سياحي أشبه بالمتحف دون إقامة الشعائر، وصولًا إلى انتهاك قدسيته وعدم احترام حرمته.

وقد تمثلت هذه التجاوزات في السماح بدخول بعض الزائرين، ومنهم سياح إيرانيون، إلى داخل المسجد بالأحذية، دون مراعاة لقدسية المكان، فضلًا عن وقائع مسيئة داخل ضريح شاه إيران، كان أبرزها واقعة الراقصة الإيرانية، ثم تلاها انتشار مقاطع فيديو لحفل زفاف إيراني أُقيم داخل الضريح بطقوس غريبة لا تمتّ للشريعة الإسلامية بصلة.

إقامة حفل زفاف إيراني

ويأتي ذلك بالمخالفة الصريحة لقرار وزير الأوقاف الصادر منذ سنوات بمنع عقد القران أو إقامة حفلات الزفاف داخل المساجد، إلا أن ما حدث تجاوز ذلك، حيث أقيم الزفاف بطقوس مخالفة، وتحت غطاء مزعوم لإحياء ذكرى سنوية، رغم أن الموعد الرسمي لهذه الذكرى هو 26 أكتوبر، بينما أُقيم الحفل بتاريخ 27 أكتوبر.

كما نما إلى علمنا أن هذا الزفاف تم بمعرفة القائمين على المنطقة الأثرية دون استخراج أي تصاريح رسمية، مع وجود شبهة فساد مالي تمثلت في تلقي مبالغ مالية بالعملة الأجنبية دون إصدار إيصالات رسمية، الأمر الذي يستوجب التحقيق الفوري.

وأكدت الطريقة أن هناك العديد من الممارسات داخل المنطقة الأثرية لمسجد الإمام الرفاعي تحتاج إلى مراجعة عاجلة، لمنع استغلال المسجد ومزاراته في تحقيق مصالح شخصية، والحفاظ على قدسيته وتاريخه الصوفي العريق، باعتباره تراثًا روحيًا لملايين من أبناء الطريقة الرفاعية.

مطالبات بفتح تحقيق عاجل

وطالبت الطريقة الرفاعية كلًا من رئيس مجلس الوزراء، وزير السياحة والآثار، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، رئيس قطاع الآثار الإسلامية، بسرعة التدخل وفتح تحقيق عاجل في أوضاع منطقتي السلطان حسن والرفاعي، التي باتت تسير نحو تدهور خطير نتيجة بعض الممارسات الفردية.

وأكدت الطريقة رفضها لازدواجية المعايير، حيث يتم منع احتفالاتها داخل المسجد بحجة الحفاظ على الأثر ومنع أي مواد مشتعلة، في الوقت الذي يُسمح فيه باستخدام الشموع وإقامة حفلات زفاف لأجانب داخل المسجد بدافع المصالح الشخصية.

وأكدت الطريقة على ضرورة حفظ هيبة مسجد الإمام الرفاعي وصون مكانته الروحية والتاريخية، إذ إن ما يحدث حاليًا يمس مشاعر الملايين من أبنائها، ويُعد انتهاكًا واضحًا لقدسية بيوت الله، وهو ما لن تقبل به الطريقة أو تصمت حياله.