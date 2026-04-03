كتبت- أسماء مرسي:

يشهد العالم ظهور متحور جديد من فيروس كوفيد-19 يُعرف باسم BA.3.2، والمُلقب بـ"سيكادا"، والذي ينتشر حاليا بوتيرة متسارعة، خاصة في الولايات المتحدة، بعد أن ظل دون رصد واضح منذ أواخر عام 2024، وفقا لصحيفة "independent".

كيف ظهر متحور "سيكادا"؟



ينحدر المتحور BA.3.2 من سلالة "أوميكرون" التي ظهرت لأول مرة عام 2021، إلا أنه يحمل تغييرات جينية واسعة، خاصة في البروتين الشوكي المسؤول عن دخول الفيروس إلى خلايا الجسم.

وتم رصد المتحور لأول مرة في إفريقيا خلال نوفمبر 2024، قبل أن يبدأ في الانتشار عالميا خلال 2025، ليصل إلى أكثر من 20 دولة بحلول فبراير 2026.

متى وصل إلى الولايات المتحدة؟



تم تسجيل أول حالة إصابة في الولايات المتحدة في يونيو 2025 لمسافر قادم من الخارج، ومنذ ذلك الحين تم رصد المتحور لدى المرضى وفي أنظمة الصرف الصحي في نحو 29 ولاية، ما يعكس اتساع نطاق انتشاره.

وتعد مراقبة مياه الصرف الصحي من أهم وسائل الإنذار المبكر لرصد انتشار السلالات الجديدة، رغم تراجع جمع البيانات مقارنة بذروة الجائحة.

ما الذي يميز هذا المتحور عن غيره؟



يحمل "سيكادا" ما بين 70 إلى 75 طفرة في البروتين الشوكي، وهو ما يجعله مختلفا بشكل ملحوظ عن السلالات السابقة، ويمنحه قدرة أكبر على التهرب من الجهاز المناعي.

وتحدث هذه الطفرات بشكل طبيعي مع تكاثر الفيروس، لكن بعضها يمنح السلالة ميزة الانتشار بشكل أوسع، ويجعل التعرف عليها من قبل المناعة أكثر صعوبة.



هل تقل فعالية اللقاحات أمام المتحور الجديد؟



تشير التقديرات إلى أن اللقاحات الحالية، التي صُممت لمواجهة سلالات مثل JN.1، تكون أقل كفاءة في التعرف على المتحور BA.3.2.

ومع ذلك، لا تزال اللقاحات تؤدي دورا مهما في تقليل خطر الإصابة الشديدة ودخول المستشفيات، حتى وإن استغرق الجهاز المناعي وقتًا أطول للتعامل مع السلالة الجديدة.

هل "سيكادا" أكثر خطورة؟



حتى الآن، لا توجد أدلة علمية تؤكد أن المتحور الجديد يسبب أعراضا أشد أو أكثر خطورة مقارنة بالسلالات السابقة، رغم سرعته في الانتشار.

لكن الخبراء يحذرون من احتمال زيادة أعداد الإصابات، نتيجة قدرة المتحور على الإفلات جزئيا من المناعة المكتسبة.

لماذا أُطلق عليه اسم "سيكادا"؟



وفقا لموقع "time"، جاءت التسمية بسبب نمط ظهوره المتقطع، حيث يشبه في سلوكه حشرة "الزيز" التي تختفي لفترات ثم تعود للظهور، وهو ما حدث مع هذا المتحور بعد تراجعه ثم عودته للانتشار.

ما مدى انتشاره عالميا؟



رُصد "سيكادا" في أكثر من 20 ولاية أمريكية، كما شكّل نحو 30% من إصابات كوفيد-19 في أوروبا خلال الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى قدرته على الانتشار، رغم عدم سيطرته الكاملة حتى الآن.

من هم الأكثر عرضة للإصابة؟



تزداد خطورة المتحور على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، خاصة أمراض الرئة، إضافة إلأى كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

كما لا يزال خطر الإصابة بـ"كوفيد طويل الأمد" قائما، حيث يُسجل في نحو 3% من الحالات.

ما أعراض الإصابة بالمتحور الجديد؟



تتشابه أعراض "سيكادا" مع الأعراض التقليدية لكوفيد-19، وتشمل:

التهاب الحلق.

الحمى أو القشعريرة.

الصداع.

السعال.

آلام الجسم.

سيلان الأنف.

وغالبا ما تستمر الأعراض من عدة أيام إلى أسبوع، وتتداخل مع أعراض الإنفلونزا، ما يجعل الفحص الوسيلة الأدق للتشخيص.

كيف يمكن الوقاية من العدوى؟



يوصي الخبراء باتباع إجراءات وقائية بسيطة لكنها فعالة، من بينها:

غسل اليدين بانتظام، خاصة قبل الطعام وبعد مخالطة المرضى.

البقاء في المنزل عند الشعور بالأعراض.

تقليل التواجد في الأماكن المزدحمة.

استشارة الطبيب في حال وجود أمراض مزمنة.

في ظل استمرار تحور الفيروس، تبقى الوقاية والوعي الصحي خط الدفاع الأول، خاصة مع ظهور سلالات جديدة تنتشر بسرعة حتى وإن لم تكن أكثر خطورة.

