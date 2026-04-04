موديز تؤكد امتناع المركزي المصري من دعم الجنيه مع بداية الصراع بالمنطقة

كتب : منال المصري

12:28 ص 04/04/2026

سعر الدولار مقابل الجنيه

أكدت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني حفاظ البنك المركزي المصري على نظام سعر صرف مرن وسياسة نقدية متشددة في إطار استهداف التضخم وهو موقف من المرجح أن يستمر.

امتناع المركزي من دعم الجنيه عزز احتياطي النقد

وأشارت موديز في تقرير لها حول الإبقاء على تصنيف مصر مع نظرة مستقبلية إيجابية امتناع البنك المركزي عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الجنيه المصري، مما حدّ من تآكل احتياطيات النقد الأجنبي، لا سيما منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط أواخر فبراير 2026.

خروج أموال ساخنة

وأشارت إلى إن الصراع تسبب في تدفقات خارجية من محافظ الاستثمار الأجنبي من أذون الخزانة المحلية (المعروفة باسم الأموال الساخنة) تُقدّر بنحو 8 مليارات دولار، مما أثّر سلبًا على سعر الصرف.
كلن سعر صرف الجنيه انخفض بنحو 14% مقابل الدولار منذ بدء حرب أمريكا وإيران ليهبط إلى أدنى مستوى قرب 55 جنيها للدولار بسبب ضغوط الطلب على العملة.

