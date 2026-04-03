في ظل الاتجاه المتزايد نحو المشروبات الصحية، برزت قهوة الكركم كأحد أبرز الخيارات الطبيعية التي تجمع بين فوائد القهوة والكركم، فيما يعرف بـ"المشروب الذهبي"، لما له من تأثيرات محتملة على الصحة العامة، بدءا من تقليل الالتهابات وصولا إلى دعم وظائف الدماغ.

وبحسب موقع Verywell Health، فإن الجمع بين الكافيين ومادة "الكركمين" النشطة في الكركم يخلق تأثيرا مزدوجا يعمل كمضاد قوي للالتهابات، ويساعد في تعزيز الأداء الإدراكي وحماية الخلايا من التلف.

كيف تحمي قهوة الكركم القلب؟



تشير أبحاث إلى أن هذا المشروب قد يساهم في تقليل تراكم اللويحات داخل الشرايين وخفض ضغط الدم، ما يدعم صحة القلب ويقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية.

هل تحسن قهوة الكركم صحة الجهاز الهضمي؟



يساعد الكركمين في موازنة البكتيريا النافعة في الأمعاء، كما يساهم في تخفيف أعراض عسر الهضم والانتفاخ، ويدعم صحة البنكرياس، ما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.

هل تساعد قهوة الكركم في إنقاص الوزن؟



يلعب الكافيين دورا في تحفيز حرق الدهون، بينما تشير دراسات أولية إلى أن الكركمين قد يساهم بشكل طفيف في تقليل الوزن ومحيط الخصر، ما يعزز من كفاءة عملية الأيض.

كيف تؤثر قهوة الكركم على صحة الدماغ؟



أظهرت بعض الدراسات أن الكركمين يساعد على تعزيز نمو الخلايا العصبية وتحسين الذاكرة، كما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والباركنسون، إلى جانب دوره في تحسين المزاج وتقليل القلق.

كيف تحصل على أقصى فائدة من قهوة الكركم؟



ينصح بإضافة رشة من الفلفل الأسود، لاحتوائه على مادة "البيبيرين" التي تعزز امتصاص الكركمين بشكل كبير، ويمكن أيضا إضافة القرفة أو العسل لتحسين الطعم وزيادة القيمة الغذائية.

هل هناك مخاطر من الإفراط في تناول قهوة الكركم؟



رغم فوائدها، فإن الإفراط في تناولها قد يسبب بعض الآثار الجانبية مثل الغثيان أو الصداع، كما ينصح الحوامل والمرضعات ومرضى السيولة والسكري باستشارة الطبيب قبل تناولها لتجنب أي تداخلات دوائية.

