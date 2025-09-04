إعلان

5 أطعمة خارقة تساعد على زيادة طول الطفل

09:00 ص الخميس 04 سبتمبر 2025

صورة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يمكن أن يؤدي النظام الغذائي دورا كبيرا في زيادة طول الأطفال، ويوجد 5 أطعمة غذائية قد تساعد على النمو بشكل أقوى، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

الحليب ومنتجات الألبان

غني بالكالسيوم وفيتامين D، مما يسهم في تقوية العظام وزيادة الطول.

البيض

غني بالبروتين وفيتامين B12، الذي يساعد على تطويل العظام والريبوفلافين للطاقة.

الخضراوات الورقية

غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K والحديد، وكلها عناصر تعزز كثافة العظام وتحافظ على نموها.

المكسرات والبذور

تحتوي على البروتين والدهون الصحية والمغنيسيوم والفوسفور، مما يساعد على تقوية العظام ونمو الدماغ.

الأسماك

تزود الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين الجسم بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين D، وهي عناصر غذائية تساعد العظام بشكل مباشر على امتصاص الكالسيوم وتقويتها.

اقرأ أيضا:

رجل يقطع الكهرباء عن قريته بالكامل لسبب غير متوقع (فيديو)

سابقة نادرة.. شركة طيران تطلق اسم راكب على طائرتين

تجربة صادمة.. 20 صورة لأغرب فنادق حول العالم

صاحب محل بويات يثير الجدل على السوشيال ميديا رغم غياب الزبائن

رجل يعاقب ابنه بطريقة غير متوقعة.. هذا ما حدث (صور)

أطعمة تزيد طول الطفل البيض الحليب منتجات الألبان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان