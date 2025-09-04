5 أطعمة خارقة تساعد على زيادة طول الطفل

يمكن أن يؤدي النظام الغذائي دورا كبيرا في زيادة طول الأطفال، ويوجد 5 أطعمة غذائية قد تساعد على النمو بشكل أقوى، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

الحليب ومنتجات الألبان

غني بالكالسيوم وفيتامين D، مما يسهم في تقوية العظام وزيادة الطول.

البيض

غني بالبروتين وفيتامين B12، الذي يساعد على تطويل العظام والريبوفلافين للطاقة.

الخضراوات الورقية

غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K والحديد، وكلها عناصر تعزز كثافة العظام وتحافظ على نموها.

المكسرات والبذور

تحتوي على البروتين والدهون الصحية والمغنيسيوم والفوسفور، مما يساعد على تقوية العظام ونمو الدماغ.

الأسماك

تزود الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين الجسم بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين D، وهي عناصر غذائية تساعد العظام بشكل مباشر على امتصاص الكالسيوم وتقويتها.

