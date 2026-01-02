يتعامل معظم الأشخاص مع الأنفلونزا ونزلات البرد باستهانة، ويجهل بعض العلامات التحذيرية التي تطلب الذهاب إلى الطبيب سريعا، للوقاية من الأمراض الأكثر خطورة مثل الالتهاب الرئوي.

بحسب موقع better health، إليك الأعراض التي يجب مراقبتها خلال الأنفلونزا ونزلات البرد، وتكون بمثابة مؤشر خطر.

1- صعوبة في التنفس

سرعة التنفس، أو ضيق التنفس، والشعور بانكماش الأضلاع مع كل نفس، ويصاحبه تغير لون الشفاه والوجه إلى اللون الأزرق.

2- ألم في الصدر أو البطن

الشعور بألم أو ضغط غير محتمل في الصدر أو البطن، ويزداد حدته مع مرور الوقت.

3- الشعور بأعراض عصبية

تكون عبارة عن الشعور بدوار مفاجئ، أو تشوش، أو الشعور بالخمول، أو ظهور نوبات تشنج.

4- الإصابة بجفاف شديد

وغالبا ما يحدث عند انقطاع التبول لمدة 8 ساعات، وينتج عن ذلك جفاف الفم، و عدم إفراز الدموع.

5- الشعور بألم شديد

المعاناه من ألم عضلي حاد حيث يعيق القدرة على الحركة، ويصاحبه صداع شديد من العلامات التحذيرية.

6- الإصابة بالحمى

ارتفاع درجة حرارة الجسم أكثر من 40 درجة مئوية، مع عدم الاستجابة للأدوية، ويصاحبه سعال يتحسن ثم يعود بشكل أسوأ.

7- تفاقم الحالات المزمنة

أعراض الإنفلونزا تُفاقم مشاكل صحية موجودة مسبقًا مثل الربو وأمراض الجهاز التنفسي بشكل عام أو أمراض القلب وغيرها، وفقا لموقع mayoclinic.

اقرأ أيضًا:

أكثر المدن المعزولة عن العالم.. سكانها يعيشون بلا تكنولوجيا

برد لا يذوب.. 5 وجهات عالمية تغطيها الثلوج طوال العام

"روقان" على النيل.. ممشى "أهل مصر" وجهة ترفيهية مختلفة لرأس السنة

لماذا يتناول البعض 12 حبة عنب عند منتصف ليلة رأس السنة؟

"مش دور برد".. طبيبة تحذر من حالة شائعة وخطيرة وراء سيلان الأنف