كتبت- أسماء مرسي:

أمراض القلب تتطور بصمت، ولا تظهر أعراض واضحة في البداية، وأحيانا تُشخص العلامات المبكرة خطأ على أنها حالات أقل خطورة، ما يؤخر العلاج ويزيد من المضاعفات الصحية.

تشمل أمراض القلب أنواعا متعددة مثل، مرض الشريان التاجي، فشل القلب، واضطرابات نظم القلب.

فيما يلي، العلامات التحذيرية التي تظهر في القدمين والساقين تشير إلى وجود مشكلة خفية في القلب، وفقا لموقع "health".

كيف يؤثر مرض القلب على الساقين والقدمين؟

إحدى الطرق الخفية التي تؤثر بها أمراض القلب على الجسم هي استهداف الأطراف السفلية، وانخفاض تدفق الدم إلى الساقين والقدمين يكون مؤشرا على مشكلات قلبية، ومن أبرز الأسباب:

مرض الشرايين المحيطية (PAD): يحدث عندما تضيق الشرايين أو تنسد، ما يقلل تدفق الدم ويؤدي لمضاعفات في الساقين والقدمين.

ما أسباب مرض الشرايين المحيطية؟

ينتج المرض بسبب تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين "تصلب الشرايين"، وهو أكثر شيوعا في الساقين. ومن العوامل التي تزيد الخطر:

التدخين.

ارتفاع ضغط الدم.

السكري.

ارتفاع الكوليسترول.

العمر فوق 60 عاما.

وجود أمراض قلبية سابقة.

هذا المرض يزيد من احتمالية النوبات القلبية والسكتات الدماغية إذا تُرك دون علاج.

الأعراض الشائعة في الساقين والقدمين

العرج المتقطع، وهو ألم في الساق أثناء المشي يزول مع الراحة.

جروح بطيئة الالتئام، عُرضة للعدوى.

برودة الساقين والقدمين وتغيرات في لون الجلد أو ملمسه، وضعف أو غياب النبض.

تورم القدمين نتيجة فشل القلب، مع علامات مثل الانتفاخ المفاجئ، الألم، صعوبة المشي أو ارتداء الأحذية.

في الحالات الشديدة، يؤدي ضعف تدفق الدم إلى تلف الأنسجة أو الغرغرينا، ويستدعي البتر إذا لم يتم التدخل الطبي.