مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفجل بانتظام

الفجل من الخضروات الجذرية المفيدة للصحة، وذلك بفضل احتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه.

فيما يلي، إليكم أبرز الفوائد التي يمنحها تناول الفجل لجسمك، وفقا لموقع "health".

الوقاية من اليرقان وتنقية الكبد

يعمل الفجل كمدر طبيعي للبول ويساعد على تنقية الدم والتخلص من السموم المتراكمة في الكبد والمعدة، خاصة البيليروبين المسؤول عن الإصابة باليرقان.

تنظيف الكلى

يُحفز تناوله إنتاج البول، ما يُسهم في تنظيف الكلى والمثانة، ويقلل من التهابات الجهاز البولي بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

إنقاص الوزن

غني بالألياف والماء، ما يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة وينظم الشهية، وبسبب انخفاض سعراته الحرارية، لذا فهو خيارًا مثاليًا لمن يرغبون في فقدان الوزن أو الحفاظ عليه.

الوقاية من الإمساك

يساعد على تحسين حركة الأمعاء وزيادة كثافة البراز، ما يقلل من مشكلات الإمساك والإسهال، ويدعم الهضم الصحي بفضل تعزيز إنتاج العصارة الصفراوية.

