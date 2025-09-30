تظهر في القدمين.. علامات تشير لإصابتك بمرض خطير

مرض الشرايين الطرفية من أبرز وأخطر أمراض الأوعية الدموية، حيث يؤدي تضيق أو انسداد الشرايين إلى ضعف تدفق الدم نحو الساقين والقدمين.

ورغم خطورته، لا تظهر أعراض واضحة في مراحل المرض المبكرة، ما يدفع العديد من المرضى لتجاهل علامات مثل الإرهاق وآلام الساقين، معتبرين إياها مجرد تأثير طبيعي للتقدم في العمر، إلا أن الأطباء يحذرون من أن استمرار المرض يؤدي إلى ظهور قروح لا تلتئم في أصابع القدم أو القدم نفسها، والتي تعتبر من المؤشرات الخطيرة على تفاقم الحالة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح الدكتور منير حوراني، جراح الأوعية الدموية الروسي، أن هذه القروح تبدأ عادة كطفح جلدي صغير يتحول إلى جرح مفتوح يكشف الأنسجة الرخوة تحت الجلد، وغالبًا ما تظهر عند أطراف الأظافر أو نهايات الأصابع.

بالإضافة إلى، يعاني المرضى من أعراض أخرى مثل فقدان الشعر في الساقين والقدمين، شحوب أو لمعان البشرة، ترقق عضلات الساق، وارتفاع حرارة القدم مقارنة ببقية الجسم.

وفي المراحل المتقدمة، يشعر المريض بـ حرقان أو تشنج في أصابع القدم وآلام مستمرة حتى في حالة الراحة.

