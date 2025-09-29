3 فوائد لتناول كوب من عصير اللبن الدسم يومياً

تناول كوب من الحليب كامل الدسم ومنتجات الألبان الكاملة الدسم وليس تحديدًا كمشروب مستقل.

يمكن الاستدلال على الفوائد المعروفة للحليب ومنتجات الألبان ذات الدسم الكامل؛ وفق "هيلث لاين".

1.دعم صحة القلب والأوعيةوتقليل مخاطر الأمراض المزمنة

استهلاك 200 مل (حوالي كوب واحد) من الحليب يومياً مرتبط بانخفاض في مخاطر الإصابة بأمراض القلب، السكتة الدماغية، ارتفاع ضغط الدم، متلازمة التمثيل الغذائي، السمنة، هشاشة العظام وسرطان القولون.

بمعنى آخر، الكمية المعتدلة من الحليب الكامل قد تؤدي إلى تأثير وقائي باعتدال.

2.غذاء غني بالعناصر الأساسية: الكالسيوم والبروتين والفيتامينات

الحليب كامل الدسم يحتوي على مزيج من العناصر الغذائية المهمة لا يفقدها الدسم، مثل:

الكالسيوم والفوسفور الضروريان لصحة العظام والأسنان.

البروتين الكامل: يحتوي الحليب على بروتينات ذات جودة عالية (كازين ومصل اللبن) تساعد في بناء الخلايا والأنسجة.

فيتامينات B والفيتامين A وD: حيث إن الحليب غالبًا ما يكون مدعماً بفيتامين D، وهو ضروري لامتصاص الكالسيوم.

3.زيادة الإحساس بالشبع والمساعدة في إدارة الوزن عند تناولها ضمن نظام متوازن

بالرغم من أن الحليب كامل الدسم يحتوي على سعرات إضافية مقارنة بالحليب قليل الدسم، إلا بعض الأبحاث تشير إلى أن الدهون الصحية الموجودة فيه قد تساعد في إبطاء عملية الهضم وإضفاء إحساس بالشبع لفترة أطول، مما قد يقلل الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية.

بالإضافة إلى ذلك، دراسات أُخرى تربط استهلاك كميات معتدلة من الحليب الكامل بانخفاض في مؤشر كتلة الجسم (BMI) ومحيط الخصر مقارنة ببعض الحالات.