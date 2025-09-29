عادة تقلل خطر الوفاة المبكرة وتقي من أمراض القلب

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة سيدني أن المشي سبعة آلاف خطوة فقط قد يسهم في خفض خطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب والخرف.

واعتمدت الدراسة على منهجية المراجعة العلمية الشاملة، حيث قامت بتحليل بيانات مستخلصة من 57 بحث تم إجراؤها في أكثر من 10 دول مختلفة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الدراسة أن المشي يوميا 7 آلاف خطوة قد يقلل خطر الوفاة المبكرة ويقي من الخرف ومرض السكري من النوع الثاني.

كما أن المشي قد يكون وسيلة فعالة لحرق الدهون وتحسين شكل الجسم، وتحويل الدهون إلى طاقة.

