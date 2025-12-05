تحذيرات عاجلة من آبل إلى المستخدمين في 84 دولة.. ما القصة؟

أعلنت شركة أبل اليوم الجمعة، إرسال دفعة جديدة من إشعارات التهديدات السيبرانية إلى مستخدمين في 84 دولة، في خطوة تعد الأحدث ضمن جهودها لتعزيز حماية العملاء من محاولات المراقبة الرقمية.

وتعد شركة أبل واحدة من بين عدد من شركات التكنولوجيا التي تصدر بشكل دوري تحذيرات للمستخدمين عند رصد محاولات استهدافهم من قبل جهات قرصنة مدعومة حكوميًا.

وبحسب وكالة رويترز، لم يتضمن بيان أبل الذي أشار إلى أن الإشعارات صدرت في 2 ديسمبر سوى قدر محدود من التفاصيل بشأن أنشطة المراقبة المحتملة، ولم يكشف عن عدد المستخدمين المتضررين أو الجهات التي يعتقد أنها تقف وراء تلك الهجمات.

وسبق أن أثارت دفعات مماثلة من التحذيرات اهتماما واسعا، ودفعّت مؤسسات رسمية لإطلاق تحقيقات، من بينها الاتحاد الأوروبي الذي تعرض بعض كبار مسؤوليه في وقت سابق للاستهداف عبر أدوات تجسس.

وأفادت أبل في بيانها اليوم: "حتى الآن، أبلغنا المستخدمين في أكثر من 150 دولة حول العالم".