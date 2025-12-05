نُقلَت للعناية المركزة.. الكاتبة ميرال الطحاوي تتعرض لحادث سير بأمريكا

تعرضت الكاتبة الروائية د. ميرال الطحاوى لحادث سير نقلت على إثره إلى العناية المركزة، بأحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تعمل بجامعة آريزونا الأمريكية، ولا تزال حالتها تحت المتابعة الطبية.

وكتب الناقد سيد محمود عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ألف سلامة على الصديقة العزيزة ميرال الطحاوي التي ترقد في العناية المركزة بعد إصابتها أول من أمس في حادث.. كل الدعوات بالشفاء للصديقة العزيزة".

وميرال الطحاوي كاتبة وروائية وأكاديمية مصرية، من مواليد محافظة الشرقية، مصر، عام 1968، تعمل استاذاً للأدب العربي في كلية اللغات العالمية والترجمة بجامعة آريزونا الأمريكية.

من أشهر روايات ميرال الطحاوى: "الخباء" (1995)، "الباذنجانة الزرقاء" (1998) التي حازت على جائزة الدولة التشجيعية في الرواية سنة 2002، و"نقرات الظباء" (2002)، و"بروكلين هايتس" (2010)، التي ترشحت للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية سنة 2011، كما حازت على جائزة نجيب محفوظ سنة 2011 التي تمنحها الجامعة الأمريكية في القاهرة، ووصلت روايتها "أيام الشمس المشرقة" إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العالمية للرواية العربية فى دورتها لعام 2023.

