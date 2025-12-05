القبض على شخصين روّجا المخدرات عبر فيديو متداول بالمرج

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور شخصين أثناء ترويج المواد المخدرة بالقاهرة.

وبالفحص، تمكنت القوات من تحديد وضبط الشخصين اللذين ظهرا بالفيديو، وتبيّن أن لأحدهما معلومات جنائية، وهما يقيمان بدائرة قسم شرطة المرج. وعُثر بحوزتهما على كميات من مخدري الحشيش والهيروين.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار. كما تم ضبط شخصين آخرين من متعاطي المواد المخدرة كانوا برفقة المتهمين، وعُثر بحوزتهما أيضًا على كميات من الحشيش والهيروين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.