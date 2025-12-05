لو سنك فوق الخمسين.. تناول هذا المشروب ليلًا لتقوية عظام قدميك

مع التقدم في العمر تبدأ قوة العظام في الانخفاض بشكل طبيعي، خاصة بعد سن الخمسين، حيث يتراجع امتصاص الكالسيوم وتزداد احتمالية الإصابة بهشاشة العظام وآلام الساقين والقدمين ولتعويض هذا النقص، ينصح خبراء التغذية بتناول مشروب بسيط قبل النوم يساعد على تقوية العظام وتحسين امتصاص العناصر الغذائية الأساسية، وفقًا لـ medicalxpress.

لماذا الحليب بالكركم هو الأفضل بعد سن الخمسين؟

غني بالكالسيوم والسكر الطبيعي، ويُعد الحليب من أهم المصادر الطبيعية للكالسيوم، وهو العنصر الأساسي لبناء العظام. تناوله مساءً يعزز امتصاص الكالسيوم خلال الليل.

الكركم يقلل الالتهابات ويحسن صحة المفاصل

يحتوي الكركم على مادة "الكركمين" التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في تخفيف آلام القدمين والساقين الناتجة عن التقدم في العمر أو الإرهاق.

يساعد على النوم العميق

يساهم الحليب الدافئ في تهدئة الجهاز العصبي مما يحسن جودة النوم، وهو عامل مهم جدًا لترميم العظام وتجديد الخلايا.

يحسن امتصاص فيتامي د

تناول هذا المشروب ليلًا يساعد الجسم في الاستفادة بشكل أفضل من فيتامين د الموجود أو المكمّل، مما يدعم قوة العظام بشكل أكبر.

نصائح طبية مهمة لمن فوق الخمسين

هذا المشروب ليس بديلًا عن المكملات الغذائية عند وجود نقص حاد، لكنه يساعد على تقوية العظام بشكل ملحوظ عند تناوله بانتظام، كما ينصح بالمشي اليومي والتعرض للشمس لدعم فيتامين د.