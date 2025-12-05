تسبب النعاس والخمول.. تجنب تناول هذه الأطعمة صباحًا في العمل

مع بداية يوم العمل، يبحث الكثيرون عن أطعمة تمنحهم طاقة وتركيزًا أكبر، لكن المفاجأة أن بعض الوجبات الشائعة صباحًا قد تكون سببًا أساسيًا وراء الشعور بالنعاس والخمول خلال ساعات العمل الأولى.

إليك 4 أنواع من الأطعمة يجب تجنبها في الصباح لأنها تؤثر سلبًا على تركيزك وإنتاجيتك، وفقًا لـ healthline.

الحلويات والمعجنات السكرية

الكروسان، الدونتس، والكيك المغطى بالسكر قد تبدو وجبات مثالية على السريع، لكنها تُسبب ارتفاعًا مفاجئًا في السكر بالدم يليه هبوط حاد يؤدي إلى خمول ونعاس سريع، كما تفتقر إلى البروتين والألياف التي تمد الجسم بالطاقة.

الخبز الأبيض والمخبوزات السريعة

رغم أنها منتشرة على الإفطار، إلا أن الخبز الأبيض يُهضم بسرعة شديدة، مما يجعل الجسم يشعر بالجوع سريعًا ويقلل من تركيز المخ بسبب انخفاض الطاقة المفاجئ.

الأطعمة الدهنية الثقيلة

الإفطار الذي يحتوي على بطاطس مقلية، بسطرمة، سجق أو وجبات دسمة يجعل الجسم يستهلك طاقته في الهضم، فيشعر الشخص بـ ثقل وكسل بدلًا من النشاط، الهضم البطيء لهذه الأطعمة يسبب خمولًا يمتد لساعات.

المشروبات المحلاة بالطاقة أو العصائر الجاهزة

على عكس ما يعتقد الكثيرون، مشروبات الطاقة والعصائر المحلاة تعطي دفعة نشاط مؤقتة سرعان ما تنتهي بهبوط حاد في السكر، مما يسبب دوخة ونعاسًا شديدًا وربما صداعًا.

ما الأفضل تناوله صباحًا؟

ينصح الخبراء باختيار أطعمة خفيفة وغنية بالبروتين والألياف مثل:

البيض

الزبادي مع الشوفان

الفول

الفاكهة الطازجة

خبز الحبوب الكاملة