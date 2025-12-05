من سيكون نجم الجولة 15 في فانتازي البريميرليج؟.. 4 خيارات أساسية

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أربعة لاعبين يتوقع تألقهم وجمعهم للعديد من النقاط خلال الجولة الخامسة عشرة من البريميرليج، التي تنطلق غدا السبت.

ومن المقرر أن تُغلق نافذة انتقالات الجولة الخامسة عشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الواحدة ظهر غد السبت.

فيل فودين (مانشستر سيتي) - 8.3 مليون جنيه إسترليني

يظل نجم مانشستر سيتي الخيار الأول للمدراء الفنيين بفارق واضح بعد هدفيه المتتاليين ضد ليدز يونايتد وفولهام.

تم شراء فيل فودين من قبل أكثر من 810 آلاف مدرب فانتازي، قبل مباراته على أرضه ضد سندرلاند.

بدأ فودين الموسم كلاعب خط وسط مركزي، حيث سجل هدفا واحدا وقدم تمريرة حاسمة واحدة خلال أول 12 جولة، لكن تحركه نحو الثلاثي الهجومي ساعده على تسجيل أربعة أهداف وجمع 32 من نقاطه الـ65 في آخر جولتين.

نيك ولتمايد (نيوكاسل) - 7.4 مليون جنيه إسترليني

يوفر مهاجم نيوكاسل فرصة ذهبية لمواصلة موسمه الممتاز في فانتازي، مع مباراة على أرضه ضد بيرنلي.

منذ ظهوره مع فريق ماجبايز في الجولة الرابعة، سجل أو ساعد في سبع من أصل 11 مباراة خاضها، وكان التهديد الرئيسي لفريقه خلال تلك الفترة.

يحتل مجموع تسديداته الـ19 داخل منطقة الجزاء، مع ثماني فرص محققة للتهديف، المرتبة الأولى بين زملائه منذ الجولة الرابعة، في حين استقبل بيرنلي 21 هدفا في رحلاته السبع خارج أرضه، وهو أعلى معدل في الدوري.

بيدرو نيتو (تشيلسي) - 7.2 مليون جنيه إسترليني

لاعب تشيلسي كان بمثابة جوهرة متروكة في فانتازي لعدة أسابيع، إذ جمع 48 نقطة في الجولات السبع الأخيرة بفضل أربعة أهداف وتمريرتين حاسمتين.

إمكاناته الهجومية واضحة في الإحصائيات، مع 14 تسديدة (10 منها داخل منطقة الجزاء) و4 فرص خطيرة، كما يحتل المركز الثالث في خلق الفرص، بواقع 10 فرص.

ورغم ذلك، يظهر نيتو في ما يقرب من 9% فقط من تشكيلات الفرق قبل مباراة البلوز ضد بورنموث هذا الأسبوع، في حين أن الفريق المضيف لم يحافظ على نظافة شباكه في آخر خمس مباريات.

يانكوبا مينتيه (برايتون) - 6.3 مليون جنيه إسترليني

يمتلك جناح برايتون القدرة على إحداث تأثير هجومي كبير أمام وست هام يونايتد هذا الأسبوع.

قدم مينتيه تمريرتين حاسمتين في اثنتين من آخر ثلاث مباريات على أرضه، وجمع 22 نقطة، فيما يعتبر برايتون من أكثر الفرق موثوقية على أرضه هذا الموسم، حيث سجل الفريق 15 هدفا.