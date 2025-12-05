خضار يعزز صحة البروستاتا ويخفض نسبة السكر في الدم

تزداد معدلات مشاكل البروستاتا وارتفاع السكر في الدم مع التقدم في العمر، وهو ما يدفع خبراء التغذية للبحث عن أطعمة طبيعية تساعد في حماية الجسم وتقليل المخاطر، وفقًا لـ healthline.

لماذا يُعد البروكلي غذاءً مثاليًا للبروستاتا؟

غني بمركبات السلفورافين، يحتوي البروكلي على مركبات قوية مضادة للالتهابات تُعرف باسم السلفورافين، والتي تلعب دورًا مهمًا في حماية خلايا البروستاتا من التلف وتقليل خطر تضخمها أو التهابها.

يقلل فرص الإصابة بسرطان البروستاتا

أظهرت أبحاث غذائية أن تناول البروكلي بانتظام يساعد على خفض احتمالية تطور مشكلات البروستاتا الخطيرة، بفضل تأثيره القوي على مقاومة الخلايا الضارة.

فوائد البروكلي لضبط السكر في الدم

غني بالألياف التي تبطئ امتصاص الجلوكوز

يساعد البروكلي على منع ارتفاع السكر المفاجئ بعد الوجبات، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري أو من يعانون من مقاومة الإنسولين.

يحتوي على مضادات أكسدة تنظم التمثيل الغذائي

تساهم مضادات الأكسدة الموجودة فيه في تحسين حساسية الجسم للإنسولين، وبالتالي خفض مستويات السكر بطريقة طبيعية وآمنة.

أفضل طريقة لتناول البروكلي للحصول على فوائده

يُفضل تسويته على البخار لمدة 3–5 دقائق فقط.

يمكن إضافته إلى السلطات أو الشوربة أو تناوله كطبق جانبي.

تجنّب السلق الطويل لأنه يفقد جزءًا كبيرًا من فوائده.

نصائح طبية مهمة

إضافة البروكلي إلى نظامك الغذائي 3 مرات أسبوعيًا قد يساهم في تحسين صحة البروستاتا وضبط السكر، خاصة إذا كان ضمن نمط غذائي متوازن خالٍ من الدهون المشبعة والسكريات المرتفعة.