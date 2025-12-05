الهضبة يحسم عام 2025 على منصة أنغامي: أفضل "فنان وأغنية وألبوم‬"

تصدر الفنان عمرو دياب قوائم منصة "أنغامي" لعام 2025، بعد أن حصد ثلاثية العام: أفضل فنان، أفضل ألبوم، وأفضل أغنية، وفق التقرير السنوي الذي أعلنت عنه المنصة، لتتأكد مواصلته الهيمنة على قائمة الأكثر استماعًا عربياً.

واختارت "أنغامي" أغنية "خطفوني"، التي قدمها عمرو دياب بمشاركة جانا دياب، كأفضل أغنية لعام 2025، إلى جانب تتويجه بأفضل ألبوم، مع استمرار تربعه على قائمة الفنانين الأعلى استماعًا منذ تأسيس المنصة.

وكشف التقرير السنوي لـ"أنغامي" عن تجاوز إجمالي استماعات عمرو دياب حاجز 3 مليارات استماع، ليصبح أول فنان عربي يصل إلى هذا الرقم، مع احتفاظه بصدارة قائمة الأكثر استماعًا في مصر لعام 2025 متفوقًا على جميع المنافسين.

وأشارت المنصة في بيانها: "لحظة الحقيقة وصلت… الهضبة مازال متصدرًا لأفضل فنان، وأفضل أغنية، وأفضل ألبوم على أنغامي في 2025."

ويعكس هذا التفوق استمرار حضور عمرو دياب في المشهد الموسيقي العربي، وقدرته على مواكبة التطور الموسيقي وتقديم أعمال تحقق انتشارًا واسعًا لدى مختلف الفئات العمرية.