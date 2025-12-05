فتاة تنهي حياتها فى المنيا بعد شهرين زواج

المنيا-جمال محمد:

تخلصت فتاة من حياتها بإحدى قرى مركز العدوة محافظة المنيا، عقب تناولها قرص حفظ الغلال، لتكتب نهاية حياتها بعد أسابيع قليلة من زواجها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوصول فتاة تدعى "و.ع" 19 سنة، مصابة بحالة إعياء شديدة إلى مستشفى العدوة المركزي، وتوفيت فور وصولها ولم تنجح عملية إنقاذها.

وكشفت التحريات الأولية، تناول الفتاة قرص حفظ الغلال بسبب خلافات أسرية متكررة مع زوجها عقب زواجها منذ شهرين تقريباً.

جرى إيداع الجثة في مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم، وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.