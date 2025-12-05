مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، يبحث الكثيرون عن وجبة دافئة ومشبِعة تمنحهم الطاقة وتساعدهم على مقاومة البرد وتأتي البليلة المصنوعة من القمح الكامل بالحليب كواحدة من أكثر الأكلات المصرية الصحية التي تقدم فوائد مذهلة للجسم، خاصة في الأجواء الباردة، وفقصا لما ذكره أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية.

ما الذي يحدث لجسمك عند تناول البليلة في الشتاء تحديدًا؟

1- رفع درجة حرارة الجسم ومقاومة البرد

وأضاف لـ"مصراوي"، البليلة غنية بالكربوهيدرات المعقدة التي تمنح الجسم طاقة بطيئة وثابتة، ما يساعد على الشعور بالدفء لفترة أطول، عكس الحلويات التي تمنح طاقة لحظية فقط.

2- تقوية المناعة ضد نزلات البرد

القمح الكامل يحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة مثل الزنك والحديد، بينما يضيف الحليب فيتامين د والكالسيوم، هذا الخليط يدعم جهاز المناعة ويقلل فرص الإصابة بالأنفلونزا.

3- تحسين الهضم والوقاية من الإمساك

وتابع، احتواء القمح على نسبة عالية من الألياف يساعد على تنشيط حركة الأمعاء، مما يعالج الإمساك الشائع في الشتاء ويعزز صحة الجهاز الهضمي.

4- شعور طويل بالشبع يساعد في ضبط الوزن

بفضل الألياف والبروتين الموجود في الحليب، تمنح البليلة إحساسًا طويلًا بالشبع، مما يقلل من تناول الوجبات الخفيفة خلال اليوم ويساعد في التحكم في الوزن رغم زيادة الشهية في الشتاء.

5- دعم صحة العظام وتقليل آلام المفاصل

الحليب المستخدم في البليلة مصدر غني بالكالسيوم وفيتامين د، ما يجعلها وجبة ممتازة لمن يعانون من آلام المفاصل أو ضعف العظام في الجو البارد.

6- تحسين المزاج ومحاربة الاكتئاب الشتوي

وأكد، الحليب الدافئ يساعد على إفراز هرمون السيروتونين المسؤول عن تحسين المزاج، بينما يوفر القمح فيتامينات ب المهمة لصحة الأعصاب، مما يساعد على تقليل تقلبات المزاج المرتبطة بفصل الشتاء.