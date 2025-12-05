إعلان

"فستان من الحديد".. إطلالات غير تقليدية للنجمات في مهرجان البحر الأحمر

كتب : أسماء مرسي

02:00 م 05/12/2025
شهد حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية مجموعة من الإطلالات غير التقليدية والجريئة للنجمات، حيث تميزت الفساتين بتصاميم مبتكرة وألوان لافتة.

فيما يلي، إليكم أبرز 4 إطلالات غير تقليدية للنجمات في افتتاح مهرجان البحر الأحمر:

رزان جمال

خطفت الفنانة رزان جمال الأنظار بفستان طويل باللون الفضي اللامع بصيحة "قصة السمكة"، تميز بخطوط انسيابية وظهر مكشوف، ومزين بتطريزات لامعة أضفت على الإطلالة فخامة، واختارت مكياجا هادئا بدرجات النيود مع تسريحة شعر مرفوعة، ونسقت الحذاء الفضي الأنيق مع اللوك، وأكملت إطلالتها بمجوهرات من أقراط طويلة وخاتم.

هناء منصور

ظهرت الفنانة الجزائرية هناء منصور بإطلالة غريبة وغير تقليدية بفستان طويل بقصة "الكب"، يتميز بجزء علوي مصنوع من الحديد والجزء السفلي الأسود المنسدل بشكل انسيابي يبرز القوام، مع فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين.

اختارت مكياجا بدرجات النيود وتسريحة شعر مرفوعة، ونسقت الحذاء الأسود مع الفستان لإطلالة جريئة ومميزة.

إلهام شاهين

تألقت الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل بقصة "الأوف شولدر" باللون الأزرق مزين بنقوشات مميزة وإكستنشن بنفس اللون، ما أضفى مزيدا من الأناقة على الإطلالة، واعتمدت مكياجا قويا يبرز رسمة عينها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وأكملت اللوك بمجوهرات مكونة من أقراط طويلة وخاتم.

إيمي سمير غانم

ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم بفستان طويل غير تقليدي باللون البنفسجي بقصة "الكب" مصنوع من خامة الساتان، ونسقت معه شالا بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، وأضافت لمسة فاخرة بكلاتش فضي ومجوهرات مكونة من كوليه وحلق.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي رزان جمال إلهام شاهين إيمي سمير غانم مهرجان البحر الأحمر 2025 إطلالات النجمات هناء منصور

