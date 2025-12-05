ما سر ارتفاع السكر في الدم صباحًا رغم عدم تناول الحلويات؟

قد يفاجأ الكثيرون بقياس مرتفع للسكر في الدم فور الاستيقاظ، رغم أنهم لم يتناولوا حلويات أو أطعمة غنية بالكربوهيدرات في الليل، هذا الارتفاع الصباحي، من أكثر الأمور شيوعًا لدى مرضى السكري وحتى بعض الأشخاص الأصحاء، وفقًا لـ healthline.

ظاهرة الفجر

وهي السبب الأكثر انتشارًا، خلال الساعات الأخيرة من النوم، يفرز الجسم بعض الهرمونات مثل، الكورتيزول، الأدرينالين، هرمون النمو وهذه الهرمونات ترفع السكر طبيعيًا لتجهيز الجسم للاستيقاظ.

لكن عند بعض الأشخاص، يرتفع السكر أكثر من الطبيعي لأن الجسم لا يفرز كمية كافية من الإنسولين لمعادلة هذا الارتفاع.

انخفاض السكر ليلًا ثم ارتفاعه مجددًا

إذا انخفض سكر الدم أثناء النوم بسبب جرعات دواء زائدة أو عشاء خفيف جدًا، يقوم الجسم تلقائيًا بإفراز هرمونات ترفع السكر بشكل كبير لتعويض الانخفاض، فيستيقظ الشخص على سكر مرتفع.

مقاومة الإنسولين

حتى لو لم تتناول حلويات، قد يعاني الجسم من ضعف استجابة الخلايا للإنسولين، مما يجعل السكر يتراكم في الدم صباحًا أكثر من المعتاد.

قلة النوم والتوتر

النوم المتقطع أو الضغوط النفسية ترفع هرمون الكورتيزول، وهو من أهم الهرمونات التي تزيد مستوى الجلوكوز في الدم دون أي علاقة بالطعام.

وجبة العشاء الخاطئة

تناول وجبة عالية الكربوهيدرات قبل النوم مثل الخبز الأبيض، المخبوزات، الفاكهة الكثيرة قد يجعل السكر يرتفع تدريجيًا خلال الليل حتى بدون حلويات.

كيف يمكن التحكم في الارتفاع الصباحي؟

تناول عشاء خفيف وغني بالبروتين.

تجنب الكربوهيدرات قبل النوم.

ضبط مواعيد وجرعات أدوية السكري مع الطبيب.

فحص السكر قبل النوم لمعرفة إذا كان منخفضًا.

النوم لساعات كافية لتقليل الكورتيزول.