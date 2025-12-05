أصيبت بكسور.. فاطمة البودي تكشف الحالة الصحية للكاتبة ميرال الطحاوي

تعرضت الكاتبة الروائية د. ميرال الطحاوى لحادث سير نقلت على إثره إلى العناية المركزة، بأحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تعمل بجامعة آريزونا الأمريكية، ولا تزال حالتها تحت المتابعة الطبية.

وقالت الناشرة فاطمة البودي: شكرا لكل الأصدقاء على دعواتهم الطيبة ولكل من تواصل بغرض الاطمئنان، "ميرال" أصيبت بعدة كسور تستدعي أكثر من تدخل جراحي، وبإذن الله بمجرد استقرار الحالة والسماح لها بالزيارة سأكتب تفاصيل المستشفى والزيارة.

وأضافت: أتمنى عليكم الدعاء لصديقتي وأختي الغالية ميرال الطحاوي، التي ترقد في العناية المركزة على إثر حادث سير، علما بأن الزيارة ممنوعة ولاتستطيع تلقي المكالمات.

وميرال الطحاوي كاتبة وروائية وأكاديمية مصرية، من مواليد محافظة الشرقية، مصر، عام 1968، تعمل استاذاً للأدب العربي في كلية اللغات العالمية والترجمة بجامعة آريزونا الأمريكية.

من أشهر روايات ميرال الطحاوى: "الخباء" (1995)، "الباذنجانة الزرقاء" (1998) التي حازت على جائزة الدولة التشجيعية في الرواية سنة 2002، و"نقرات الظباء" (2002)، و"بروكلين هايتس" (2010)، التي ترشحت للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية سنة 2011، كما حازت على جائزة نجيب محفوظ سنة 2011 التي تمنحها الجامعة الأمريكية في القاهرة، ووصلت روايتها "أيام الشمس المشرقة" إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العالمية للرواية العربية فى دورتها لعام 2023.

