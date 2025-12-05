إعلان

الداخلية تضبط 3 أشخاص صوّروا مقطعًا يحرض على البلطجة

كتب : صابر المحلاوي

07:01 م 05/12/2025

الداخلية تضبط 3 أشخاص صوّروا مقطعًا يحرض على البلط

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور 3 أشخاص أثناء تصوير مشاهد تحرض على أعمال البلطجة وتمثل تعديًا واضحًا على القيم المجتمعية.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط المتهمين الثلاثة، وتبيّن أن لإثنين منهم معلومات جنائية. وبمواجهتهم، أقروا بقيامهم بتصوير ونشر الفيديو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر مواقع التواصل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أعمال البلطجة فيديو تحريضي

