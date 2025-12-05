قرار عاجل من وزير العمل ضد شركة إلحاق عمالة بالخارج

أعلن محمد جبران، وزير العمل، إيقاف نشاط شركة "فاست كنترول" لإلحاق العمالة بالخارج في محافظة بني سويف الحاصلة على الترخيص رقم (572)، وذلك بعد رصد مخالفات قانونية تستوجب اتخاذ هذا الإجراء.

وأكد وزير العمل، في بيان، أن الوزارة لن تتهاون مع أي شركة تخالف قواعد تنظيم إلحاق العمالة بالخارج، مشيرًا إلى أن حقوق المواطنين خط أحمر.

وقال: نعمل على ضمان سوق تشغيل منضبط وآمن يعزز الثقة في منظومة التشغيل الخارجي، وستواصل الوزارة حملاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي جهة تعمل خارج إطار القانون.

وأهابت وزارة العمل، بالمواطنين، عدم التعامل مع الشركة الموقوف نشاطها، والتأكد من التعامل فقط مع الشركات المرخَّصة والمعتمدة حفاظًا على حقوقهم، مؤكدة استمرارها في متابعة سوق العمل الخارجي واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان بيئة تشغيل آمنة ومنظمة.

