3 أسباب غير متوقعة لتساقط الشعر

كشفت طبيبة الجلدية آمنة عادل أن تساقط الشعر ليس نوع واحد، بل ينقسم إلى عدة أنواع، ويتميز كل منها بعلامات وأسباب مختلفة يجب الانتباه إليها لتحديد العلاج المناسب.

أسباب لتساقط الشعر

الصلع الوراثي

يعرف الصلع الوراثي أو ما يسمى طبيا بـ الصلع النمطي أو الصلع الهرموني بأنه أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعا، وتختلف علاماته الرئيسية بين الرجال والنساء، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

كما أن الصلع الوراثي منتشرا بين الرجال، حيث قد يتطور في نهايته إلى صلع جزئي أو حتى صلع كامل، وفقا للنمط الوراثي لكل شخص ورغم عدم وجود علاج نهائي، إلا أن أدوية مثل فيناسترايد ومينوكسيديل قد تسهم في إبطاء التساقط وتحفيز نمو الشعر من جديد، شرط استخدامها تحت إشراف طبي.

تساقط الشعر الكربي

هو تساقط مفاجئ حول منطقة الصدغين، قد يرتبط بالتوتر النفسي الشديد أو سوء التغذية ونقص الفيتامينات، وهي حالة تعرف بتساقط الشعر الكربي.

وغالباً ما تتحسن الحالة خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر عند تحسين النظام الغذائي وتناول مكملات الحديد والفيتامينات الغنية بالبروتين.

الصلع الناتج عن الشد

قد يشير نمط تراجع خط الشعر مع بقاء الأطراف مغطاة بالشعر إلى نوع مختلف من التساقط يُعرف باسم الصلع الناتج عن الشد.

ويمكن علاج هذه الحالة بالتوقف عن شد الشعر، مع استخدام أربطة ناعمة أو مصنوعة من الساتان، وتغيير التسريحات لتفادي فقدان الشعر الدائم.

