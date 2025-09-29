5 خطوات بسيطة لتعزيز الذكاء وتحسين الذاكرة

كشف الدكتور بايبينج تشين طبيب الأعصاب الروسي عن نصائح بسيطة تساعد على تعزيز الذكاء وتحسين الذاكرة، ومن أبرز هذه الطرق التحدث بصوت عال عن المعلومات الجديدة لتثبيتها.

وأوضح أن تدوين المعلومات ثم محاولة استرجاع النقاط الرئيسية فورا كما بعد محاضرة أو اجتماع عمل قد يساعد على ترسيخ الحقائق قبل أن تتلاشى، وفقا لـ "lenta".

كما ينصح بشدة بممارسة التنبؤ أثناء التعلم، وذلك بتخمين أو توقع المعلومة قبل الكشف عن الإجابة الصحيحة.

على سبيل المثال، محاولة تخمين وظيفة عضو معين أثناء دراسة التشريح، ثم مراجعة وتصحيح هذا التخمين فورًا.

كما أن الراحة الكافية ضرورية لأداء الدماغ بشكل جيد، حيث تساعد استراحات قصيرة مثل إغلاق العينين أو المشي على تنظيم المعلومات.

والمشي ينشط مناطق الدماغ المسؤولة عن الإبداع والتركيز، لذلك إذا واجه الشخص مشكلة، من الأفضل القيام بالمشي قليلا.

