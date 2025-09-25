نوع توابل شائع يحسن الذاكرة ويحارب الزهايمر

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من تايوان عن تأثير مركب بنزوات الصوديوم الموجود في القرفة على الوظائف الإدراكية لدى مرضى الزهايمر الخفيف.

وشارك في الدراسة 149 شخص تتراوح أعمارهم بين 50 و100 عاما، جميعهم يعانون من ارتفاع مستويات بروتين "بيتا أميلويد" (يرتبط بشكل مباشر بتدهور القدرات الإدراكية لدى كبار السن، ويؤثر على مناطق الدماغ الحيوية للذاكرة) وضعف طفيف في القدرات الإدراكية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات وهما: مجموعة تناولت دواء وهميا ومجموعتان تناولوا جرعات مختلفة من بنزوات الصوديوم يوميا (500 ملليجرام، 750 ملليجرام، أو 1000 ملليجرام).

واستخدم الباحثون مقياس تقييم مرض ألزهايمر، المقياس المعرفي لتقييم الوظائف الإدراكية على مدار 24 أسبوعا، وتم أخذ عينات دم قبل وبعد التجربة لمتابعة مستويات بروتين "بيتا أميلويد".

وأظهرت الدراسة تحسن الوظائف الإدراكية بشكل ملحوظ لدى المرضى الذين تناولوا 750 أو 1000 ملليجرام من بنزوات الصوديوم مقارنة بالمجموعة التي تلقت الدواء الوهمي.

وخفض العلاج مستويات بروتين "بيتا أميلويد" في الدم، خاصة "بيتا أميلويد 1-40" والنوع الكلي.

كما لاحظ الباحثون أن المرضى الذين كانت لديهم مستويات عالية من "بيتا أميلويد 42" قبل بدء التجربة حققوا أكبر تحسن إدراكي مع الجرعات الأعلى، في حين لم يظهر هذا التأثير في المجموعة التي تلقت الدواء الوهمي.

وأظهرت الدراسة أن بنزوات الصوديوم آمنة ولم تسبب آثارا جانبية خطيرة. وأكد الباحثون أن المركب يمكن أن يكون علاجا واعدا جديدا لمرض ألزهايمر بفضل سلامته وسهولة استخدامه.

فوائد حمض سنيمنيك

يساعد هذا الحمض على مضاد للأكسدة وتقليل أضرار الجذور الحرة وتخفيف الالتهابات والحفاظ على وظائف الأنسولين.

يمنع تغيرات الحمض النووي الضارة، ويحفز تكسير الدهون ويمنع تكوين خلايا دهنية جديدة.

اقرأ أيضا:

فقدان الوزن دون سبب قد يشير إلى خلل في وظائف الجسم

لماذا لا يجب شرب الكابتشينو بعد 11 صباحا؟

بعد وفاة سائق أوبر في مدينة نصر.. أعراض قد تنذر بأزمة قلبية مفاجئة

علامات تدل أن جسمك يعاني من نقص المغنيسيوم

عامل رئيسي يزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس