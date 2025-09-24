30 دقيقة.. لن تصدق تأثير المشي بعد الظهر على صحتك العامة

يعد المشي في فترة ما بعد الظهر أكثر من مجرد استراحة من ضغوط اليوم، بل هو عادة صحية لها فوائد متعددة تمتد لتشمل الجوانب الجسدية والنفسية، بحسب ما أشار إليه تقرير موقع "فري ويل هيلث".

1. تقليل التوتر وتعزيز المزاج

يساهم المشي المنتظم في تحفيز إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، مما يؤدي إلى تحسين المزاج وتخفيف مشاعر التوتر والقلق.

كما أن التعرض لأشعة الشمس خلال هذا الوقت من اليوم يساعد على تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية وخفض مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر).

2. زيادة الطاقة وتقليل الخمول

كثير من الناس يشعرون بانخفاض النشاط في فترة بعد الظهر.

ويُعتبر المشي وسيلة فعالة لتنشيط الدورة الدموية وزيادة تدفق الأكسجين إلى الدماغ والعضلات، مما يمنح الجسم دفعة طبيعية من الطاقة حتى بعد 10 دقائق فقط من المشي الخفيف.

3. تعزيز صحة القلب والوقاية من الأمراض

يساعد المشي المنتظم لمدة 30 دقيقة يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع، على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

كما أنه يعزز اللياقة العامة، ويقوي العظام والعضلات، ويحسن الدورة الدموية.

ومن أبرز الفوائد، خاصة بعد تناول الطعام، أن المشي يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو عامل مهم للوقاية من داء السكري من النوع الثاني.

4. دعم الصحة النفسية

إلى جانب فوائده الجسدية، يساعد المشي بعد الظهر على تصفية الذهن، مما يخفف من أعراض الاكتئاب ويمنح الدماغ استراحة ضرورية بعد ساعات من التركيز أو العمل الذهني المكثف.

5. تباطؤ مظاهر الشيخوخة

تظهر الدراسات أن المشي المنتظم يرتبط بتقدم صحي في العمر، وتحسين التوازن، وقوة العضلات، والاستقلالية في الحياة اليومية.

والمجتمعات التي يمارس فيها كبار السن المشي كعادة يومية تسجل معدلات أقل من أمراض الشيخوخة.